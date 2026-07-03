امام جمعه ایرانشهر: «ایران قوی» میراث ماندگار امام شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی بزمانی در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و حضور در آیینهای تشییع امام شهید را نشانه وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ارزشهای نظام دانست.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به میراث امام شهید بیان کرد: راهبرد «ایران قوی» محور اندیشه و نگاه این شخصیت بزرگ بود؛ راهبردی که بر توسعه علمی، تقویت شرکتهای دانشبنیان، تولید علم و اتکا به توان داخلی استوار است.
«ایران قوی» رمز پیشرفت کشور
وی افزود: با وجود تحریمها و فشارهای دشمنان، جمهوری اسلامی ایران به برکت این رویکرد، به کشوری تأثیرگذار و قدرتی منطقهای تبدیل شده است؛ موضوعی که امروز بسیاری از سیاستمداران جهان نیز به آن اذعان دارند.
حجتالاسلام بزمانی ادامه داد: ادامه مسیر «ایران قوی» نیازمند ولایتمداری، حفظ وحدت، خودباوری و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است.
وی تأکید کرد: برای عبور از تهدیدها و چالشهای پیشرو، باید سیره امام شهید را سرلوحه عمل قرار داد و با تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه داد.
آمریکا مظهر نقض حقوق بشر است
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به سالگرد حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷، این حادثه را نمونهای از جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران دانست.
وی در پایان گفت: از ششم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، فرصت مناسبی برای تبیین واقعیت عملکرد آمریکاست؛ کشوری که با جنگافروزی، تحریم، دخالت در امور سایر کشورها و حمایت از جنایتها، کارنامهای مملو از نقض حقوق بشر در جهان دارد.
حجتالاسلام بزمانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ وحدت، تکیه بر توان داخلی و ادامه مسیر «ایران قوی»، در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
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