https://mehrnews.com/x3ctVL ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳ کد مطلب 6878656 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳ حماسه حضور «ایرانشهری ها» به شب صد و بیست و چهارم رسید ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6878656 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه ایرانشهر: «ایران قوی» میراث ماندگار امام شهید است صد و بیست و سومین شب حضور پرشور مردم ایرانشهر ۱۲۱ شب عهد پایدار در سرزمین «خورشید ولایت» برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی اجتماع مردمی
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