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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۳

حماسه حضور «ایرانشهری ها» به شب صد و بیست و چهارم رسید

حماسه حضور «ایرانشهری ها» به شب صد و بیست و چهارم رسید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و بیست و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6878656

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