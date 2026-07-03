خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهر بوی باران خواهد داد. نه بارانی که از ابرها ببارد، بلکه بارانی از اشک‌هایی که در نگاه‌ها جمع خواهد شد.

خرم‌آباد، صبح شنبه، سیزدهم تیرماه ۱۴۰۵، نفس‌ها را در سینه حبس خواهد کرد. انگار که تمام کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر و سراسر این استان کهن، از دامنه‌های اشترانکوه گرفته تا حاشیه‌های کشکان‌رود، در سوگ مردی خواهد نشست که قامتش، سال‌هاست اهریمن زمان را به چالش کشیده است.

این شب‌ها، شبِ غم خواهد بود، ماه در پشت ابرها پنهان خواهد شد، انگار که او هم نمی‌خواهد شاهد وداعی این‌چنین سوزناک باشد.

مردی که محاسنِ سپیدش در باد صبحگاهی می‌وزد، با چشمانی خیس، می‌گوید: فردا روزِ بدرقه‌ای است که تا قیامت تکرار نخواهد شد. روز وداع با کسی است که یک عمر، رهبریِ ما را بر دوش کشید.

و این روایت، روایتِ همان عشقی خواهد بود که در این روزهای سخت، از دلِ کوهستان‌های زاگرس برخواهد خاست و مردم لرستان را به حرکت درخواهد آورد. مردمی که با شعار «باید برخاست»، پاسخی خواهند داد به ندای درونشان، ندایی که می‌گوید هیچ غمی ماندگارتر از فراقِ رهبری نیست که خود، تجسمِ تمام‌نشدنیِ مقاومت بود.

از مسجد تا خیابان، از مدرسه تا بازار، همه‌جا صحبت از او خواهد بود. گویی که نامش، مُهرِ تأییدی بر تمامیِ دل‌هایی خواهد بود که در این سال‌ها، با تکیه بر تدبیر و شجاعت‌اش، طعمِ پیروزی را چشیده‌اند. حالا اما، پیروزی در غمی عظیم خلاصه خواهد شد؛ پیروزیِ عشق بر ماتم، پیروزیِ حضور بر غیبت.

از پویشِ ختمِ قرآن تا فعالیت دوازده کمیته‌ تخصصی مراسم وداع

کیانوش سوری، رئیس گروه قرآن و عترت ارشاد لرستان، در گفت‌وگو با مهر از برنامه‌های قرآنی وداع با رهبر شهید سخن گفته است. پویشِ ختمِ قرآن به نیابت از رهبر شهید؛ گویی که قرار است با هر آیه، پله‌هایی برای صعودِ روحِ بلندِ او به آسمانِ هفتم بسازند.

مردم لرستان با شور و شوقی وصف‌ناپذیر، در این پویش شرکت خواهند کرد و با تلاوتِ کلامِ وحی، یاد و خاطره او را زنده‌تر از همیشه خواهند ساخت.

مرد جوانی می‌گوید: آقا همیشه می‌فرمود قرآن، کتابِ هدایت است. امروز هم، بهترین هدیه برای روحِ بلندِ او، انسِ با کلامِ خداست.»

این پویش، نه فقط یک حرکتِ مذهبی، بلکه تجلیِ وفاداریِ جامعه‌ای قرآنی خواهد بود که در سخت‌ترین لحظات، به کلامِ وحی پناه خواهد برد.

در این میان، سعید پورعلی، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در گفت‌وگو با مهر از ساختارِ مدیریتیِ برگزاری این مراسم می‌گوید.

او از دوازده کمیته‌ تخصصی سخن گفت که با هماهنگیِ کامل، از امنیت گرفته تا حمل‌ونقل و بهداشت، همه‌چیز را برای این حماسه‌ عظیم آماده کرده‌اند.

تشریفاتِ عشق؛ از استانداری تا مصلی

فضای محوطه‌ی استانداری لرستان، از ساعات اولیه‌ی بامداد شنبه، پذیرایِ سیلِ جمعیتی خواهد شد که خواهند آمد تا با رهبر شهید وداع کنند.

اینجا، قلبِ تپنده‌ی لرستان خواهد بود؛ جایی که سخنرانِ ویژه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به تبیین ابعادِ شخصیتیِ این یگانه دوران خواهد پرداخت. حضوری که نشان خواهد داد این وداع، صرفاً یک مراسمِ معمولی نیست، بلکه عهدی با آرمان‌های یک عمر مجاهدت است.

و این، تازه آغازِ ماجرا خواهد بود. چرا که مراسمِ وداع، قرار نیست به روز شنبه ختم شود. برنام‌های مدون، برای روزهای آینده تدوین شده است تا تمامیِ اقشار جامعه، اعم از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، کارمندان، روحانیون، زنان، عشایر و نیروهای مسلح، هرکدام به نوبت، ارادتِ خود را به این رهبرِ فقید به نمایش بگذارند.

در این میان، مراسمِ محوریِ روز یکشنبه‌ بیست‌ویکم تیر، پس از تدفینِ پیکر مطهر در مشهدِ مقدس، در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار خواهد شد تا نقطه‌ی عطفی باشد بر تمامیِ این وداع‌های پرشور.

اردوگاه‌های عشق؛ خدمت در مسیر ایثار

در میانِ تمامِ این شور و غم، گوشه‌ای دیگر از این رویدادِ عظیم، در حالِ جان‌گرفتن است.

اردوگاهِ اسکانِ اضطراریِ هلال‌احمر لرستان در کیلومتر ۴ اتوبانِ تهران‌-کرج، بعد از پلِ شهید باکری، در پارکِ ارم، با شعارِ «همراه مردم، در مسیر عشق، ایثار و خدمت»، آماده‌ی میزبانی از زائرانِ رهبر شهید خواهد بود.

اینجا، قرار است هر آنچه که از دستِ یک امدادگر برمی‌آید، برای آسایشِ دلدادگانی که از اقصی نقاط کشور به سوی تهران، قم و مشهد خواهند آمد، به کار گرفته شود.

روح‌الله لک علی‌آبادی، در حاشیه بازدید از این اردوگاه، از آمادگیِ مطلوبِ نیروها ابراز رضایت و بر ضرورتِ ارائه‌ خدماتی شایسته، تأکید کرد.

مدیرعاملِ هلال‌احمر لرستان، غلامرضا علی‌محمدی نیز از به‌کارگیریِ تمامِ ظرفیت‌های عملیاتیِ استان، از جمله پنج هزار چادر برای اسکانِ بیست هزار نفر، و تجهیزاتِ کاملِ امدادی سخن گفت.

اما ماجرا، فقط به تهران ختم نخواهد شد.

در شهرستانِ کوهدشت، که به عنوان یکی از کریدورهای مهمِ عبورِ زائران از غرب و کشور عراق شناخته می‌شود، فرماندارِ شهرستان، مراد ناصری، از استقرارِ سه موکبِ شبانه‌روزی خبر داده است.

موکبِ امیرالمؤمنین (ع) در دهستانِ بلوران، موکبی در پارکِ کودکِ شهرِ کوهدشت و موکبی دیگر در روستای آب‌باریکی، با پخت و توزیعِ غذای گرم و ارائه‌ی خدماتِ اسکان، به مدتِ یک هفته از دوازدهم تا هجدهمِ تیرماه، پذیرایِ زائرانی خواهند بود که از مسیرِ این شهرستان، عازمِ مراسمِ تشییع می‌شوند.

این موکب‌ها، به روایتِ مردم، نه فقط ایستگاه‌های خدمت‌رسانی، بلکه نمادِ همبستگیِ یک ملت در غمِ بزرگِ خود خواهند بود.

جاماندگان از قافله، اما نه از ارادت

حالا که پیکرِ مطهرِ رهبر شهید، در مسیرِ تهران و قم و مشهد، از میانِ سیلِ جمعیتِ مشتاق عبور خواهد کرد، در لرستان، برنامه‌های عزاداریِ شبانه، همچون شمع‌هایی در دلِ تاریکی، فروزان خواهد بود.

معاونِ سیاسیِ استاندار، در گفت‌وگو با مهر از برگزاریِ مراسم‌هایِ عزاداری و تبیینی در جایگاه‌هایِ شبانه‌ تجمعِ مردمی خبر داده است.

فضاسازیِ شهری و سیاه‌پوش کردنِ خیابان‌ها و معابر، با شعارهایِ «وداع با آقای شهید ایران» و «باید برخاست» و نمادِ تصویریِ «مشتِ گره‌کرده»، جلوای از یک همدلیِ ملی را به نمایش خواهد گذاشت که هر بیننده‌ای را به تحسین وامیدارد.

مردمی که در این مراسم‌ها شرکت خواهند کرد، می‌دانند که این وداع، فقط یک خداحافظیِ ساده نیست؛ این یک تجدیدِ بیعتِ دوباره با آرمان‌هایِ یک عمر مبارزه است.

همان‌طور که پورعلی گفته است، این مراسم، نمایشِ قدرت و تاب‌آوریِ ملی در برابرِ همه‌ دشمنی‌هایی خواهد بود که از سویِ آمریکایِ جنایتکار و رژیمِ صهیونیستی، علیهِ این ملت صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان، هم در گفت‌وگو با مهر با اشاره به جنایتِ دشمنان، از دستگاهِ دیپلماسی خواسته است تا طرحِ انتقام و قصاصِ آمران و عاملانِ شهادتِ امام شهید را در مجامعِ بین‌المللی پیگیری کند. صدایی که از دلِ یک پیام، فریادِ عدالت‌خواهیِ یک ملتِ مظلوم را به گوشِ جهانیان خواهد رساند.

عهدی که با شهادت، استوارتر خواهد شد

بنابراین گزارش، فردا و روزهای پس از آن، که این وداعِ جانسوز به اوجِ خود خواهد رسید، باید اذعان کرد که لرستان، در این مسیرِ سختِ بدرقه، بارِ امانتی را بر دوش خواهد کشید که هرگز فراموش نخواهد شد.

این سرزمینِ کهن، با تمامِ تار و پود خود، بار دیگر ثابت خواهد کرد که عشق به ولایت و ارادت به رهبری، نه یک شعارِ زودگذر، بلکه جوهره‌ی وجودی مردمانِ آن است.

از خرم‌آباد تا کوهدشت، از مجالس عزاداری تا موکب‌های خدمت‌رسانی، همه و همه، روایتی از یکپارچگی و انسجامی خواهند بود که حتی در برابرِ سخت‌ترین ضربه‌ها، خم به ابرو نخواهند آورد.

شهادت رهبر شهید امت، نه نقطه‌ای برای پایان، بلکه آغازی خواهد شد بر عزمی راسخ‌تر برای ادامه‌ راهی که او به نیکی پیمود. آری، «باید برخاست»؛ برخاستن از غمِ فراق برای ساختنِ فردایی که سایه‌ او بر آن مستدام باد.

و این، پایانِ روایتِ ما نیست؛ چرا که در دلِ هر لرستانی، شعله‌ این عشق، تا ابد فروزان خواهد ماند و هر بار که نام او برده شود، دوباره، داغِ دل تازه خواهد شد.

آنگاه که پیکر مطهر آن یگانه دوران، در جوار ملکوتیِ امام هشتم (ع) آرام خواهد گرفت، روح بلندش، از آسمان هفتم، ناظر بر راه ادامه‌دار این ملت وفادار و استوار خواهد بود. و این، بزرگ‌ترین تسلی‌هاست...