به گزارش خبرگزاری مهر،سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا ضمن هشدار نسبت به تحرکات اخیر دشمن در ادامه تلاش ها و جنگ رسانه ای به منظور ایجاد اختلال در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار داشت: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای گسترده و ظرفیت‌های سایبری، در صدد به حاشیه بردن این مراسم باشکوه و ایجاد ناامنی روانی است.

وی افزود: دشمن با جعل اخبار به نقل و به نام برخی مقامات رسمی و خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی، تلاش دارد تا محیط‌های برگزاری مراسم را ناامن جلوه داده و با بزرگ‌نمایی تهدیدات خیالی، آرامش شهروندان را مختل کند.

رئیس پلیس فتا فراجا از عموم مردم درخواست کرد ضمن حفظ هوشیاری، به هیچ‌وجه به محتواهای مشکوک، پیام‌های ناشناس و اخبار غیرموثق در شبکه‌های اجتماعی توجه نکرده و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند.

وی تأکید کرد: تنها مرجع رسمی دریافت اخبار درباره مسیرها، زمان‌بندی و اطلاعیه‌های میدانی، «رسانه ملی» و خبرگزاری‌های معتبر کشور هستند و هرگونه اخبار خارج از این کانال‌های رسمی فاقد اعتبار بوده و بخشی از عملیات روانی دشمن محسوب می‌شود.

سردار مجید همچنین از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه محتوای مشکوک یا جعل خبر، مراتب را برای پیگیری از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش دهند.