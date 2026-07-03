به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت شهدای پرواز ۶۵۵ همزمان با سالگرد وقوع جنایت آمریکا علیه هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم طی سخنانی گفت: امروز دوازدهم تیرماه به یاد شهدای پرواز ۶۵۵ به فرودگاه بین المللی بندرعباس آمدیم تا یاد و خاطره این شهدای عزیز را گرامی بداریم.
وی افزود: این روز یادآور جنایت آمریکا علیه هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس در حدود ۳۸ سال قبل است که متأسفانه بیعملی مجامع حقوقی بین المللی در این خصوص سبب گستاختر شدن عاملان و آمران این جنایت و تکرار آن در سالهای بعد و به اشکال مختلف شده است.
قهرمانی یادآور شد: متأسفانه شاهد هستیم که عاملان و آمران جنایت آمریکا علیه هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در آبهای خلیج فارس، مجازات کاملی نشدند و به همین دلیل مشاهده میکنیم که پس از آن نیز این جنایات توسط دولت تروریست آمریکا به اشکال مختلف در سراسر جهان تکرار شده است.
قهرمانی افزود: در پرواز شماره ۶۵۵ تعداد ۶۶ کودک حضور داشته به همراه والدین خود و دیگر مسافران اعم از ۴۶ مسافر غیر ایرانی بودند و در مجموع ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه بی گناه به شهادت رسیدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: متأسفانه پس از سالها که جنایتهای متعددی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در سراسر جهان اتفاق افتاده است در ماههای اخیر هم در تجاوز غیرقانونی این دولتهای جنایتکار به کشور عزیزمان، جنایتهای مکرری در میناب، لامرد و تهران و کشتار کودکان، ورزشکاران و هدف قرار دادن فرودگاه ها، هواپیماهای مسافربری و اماکن غیر نظامی و مخازن آب شرب و جنایتهای متعدد دیگری در مناطق مختلف کشور رخ داد.
وی تأکید کرد: امیدواریم که دنیا و نظام حقوقی بین المللی بیدار شوند و با مجازات کامل و بازدارنده همه عاملان و مسببان جنایتهای جنگی زمینه پیشگیری از تکرار این جنایتها را در سراسر دنیا فراهم کنند.
نظر شما