لزوم تلاش بیشتر برای تسهیل حضور حداکثری مردم در تشییع رهبر شهید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در جلسه ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که با حضور نماینده دفتر مقام معظم رهبری، استاندار، فرمانده سپاه استان، فرمانده فراجا و جمعی از مسوولان استانی در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، تصریح کرد: بیت شریف و دفتر مقام معظم رهبری تاکید دارند نماز در مسجد مقدس جمکران اقامه شود و به همین دلیل با تلاش شبانه روزی خادمین این آستان مقدس، تدارک این رویداد مهم معنوی و تاریخی اینک فرآهم شده و مسئولان برای تسهیل حضور بیشتر و تاریخی مردم تلاش‌های خود را مضاعف کنند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: با توجه به تاکید بیت شریف رهبر شهید، بنابراین مسئولین امر می بایست ضمن اینکه مقدمات اقامه نماز باشکوه و تاریخی بر پیکر امام شهید را فراهم می کنند، برای تشییع پیکر مطهر با حضور میلیونی مردم عزیز و انقلابی شهر مقدس قم نیز تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.



وی همچنین تاکید کرد: خواسته و تاکید همه این است که شرایطی فراهم شود که مردم بیشتری بتوانند رهبر شهیدشان را در شهر مقدس قم تشییع کنند و بر این موضوع تاکید داریم و انتظار از مسئولان این است تا هرجایی که امکان تشییع پیکر شهدا باشد، مراسم تشییع با حضور مردم ادامه داشته باشد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با حضور مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه، علما، اندیشمندان، فرهیختگان و میهمانان داخلی و خارجی و آحاد مردم یک بدرقه تاریخی در قم به بهترین شکل رقم بخورد.