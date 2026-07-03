برنامه ریزی بسیج دانشجویی همدان برای خدمات رسانی در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، میثم رحیمی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات و برنامههای گسترده بسیج دانشجویی برای پاسداشت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خدمترسانی به زائران اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، از امروز فرآیند اعزام و استقرار شبکههای خدمترسانی دانشگاهیان استان همدان در تهران آغاز شده است.
وی با اشاره به حضور فعال دانشجویان در حوزه موکبداری گفت: حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای استان همدان شامل ۲۳۰ نفر از خواهران و ۱۷۰ نفر از برادران دانشجو به تهران اعزام شدند.
مسئول بسیج دانشجویی استان همدان افزود: این نیروها در قالب ۵۰ موکب فعال در سطح پایتخت سازماندهی شدند و در ۷ عرصه تخصصی به زائران خدمات ارائه میدهند.
وی ادامه داد: موکبها در زمینه اسکان زائران، پذیرایی و تغذیه شامل توزیع شربت، چای، میوه، هندوانه و وعدههای غذایی، فعالیتهای فرهنگی و تبیینی، تولید محتوای رسانهای، راهنمایی و یافتن افراد گمشده، خدمات ویژه مادر و کودک با محوریت خواهران دانشجو و امداد و نجات و کمکهای اولیه فعالیت دارند.
رحیمی تصریح کرد: این موکبها در دو روز ابتدایی در اطراف مصلی امام خمینی (ره) مستقر هستند و روز دوشنبه نیز همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مسیرهای راهپیمایی به زائران خدمترسانی خواهند کرد و پیش بینی شده از مجموع ۵۰ موکب ۱۰ موکب به طور مستقیم از سوی بسیج دانشجویی همدان اداره میشود و مابقی با مشارکت دانشگاههای مختلف استان برپا شدند.
مسئول بسیج دانشجویی استان همدان در ادامه به حضور گسترده جامعه دانشگاهی استان در این مراسم اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۲ هزار نفر از دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاههای استان همدان به همراه خانوادههایشان در قالب کاروانهای سازمانیافته به تهران اعزام میشوند.
وی با بیان اینکه بخش عمده این اعزامها برای روزهای یکشنبه و دوشنبه برنامهریزی شده است، یادآور شد: اولین گروههای کاروانی از امروز جمعه عازم پایتخت شدند و آمار ارائه شده مربوط به اعزامهای سازماندهیشده به مقصد تهران است و شامل سفرهای خودجوش دانشگاهیان به شهرهای مقدس قم و مشهد نمیشود.
رحیمی با تشریح جزئیات اسکان زائران همدانی در تهران اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج) تهران به طور کامل در اختیار بسیج دانشجویی استان همدان قرار گرفته است و تمامی دانشگاهیان اعزامی اعم از اساتید، کارکنان، دانشجویان و خانوادههای آنها از خدمات رایگان این مجموعه بهرهمند میشوند.
وی افزود: خدمات این مرکز شامل اسکان و پذیرایی در سه وعده اصلی صبحانه، ناهار و شام به همراه میانوعده است و ظرفیت اسکان خوابگاههای این مجموعه ۹۰۰ نفر است، اما به منظور تسهیل در میزبانی و جلوگیری از تراکم جمعیت، ظرفیت پذیرش شبانه را به ۷۰۰ نفر محدود کردهایم.
مسئول بسیج دانشجویی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات اسکان و پذیرایی از ظهر امروز آغاز شده و تا ظهر روز سهشنبه ادامه خواهد داشت چرا که پیشبینی میشود با توجه به استمرار مراسم تشییع تا اواخر وقت روز دوشنبه، بخش زیادی از زائران امکان بازگشت بلافاصله به همدان را نداشته باشند و یک شب بیشتر در پایتخت اسکان یابند.
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