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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

تعزیه «حر» به یاد رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب در بیرجند اجرا شد

تعزیه «حر» به یاد رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب در بیرجند اجرا شد

بیرجند- مجلس تعزیه «حر» به یاد رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره میناب، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در میدان اجتماعات بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هنر آیینی تعزیه یا شبیه‌خوانی از کهن‌ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورایی در خراسان جنوبی به شمار می‌رود و سابقه‌ای بیش از ۵۰۰ سال در این استان دارد. این هنر مذهبی از دیرباز در روستاها و شهرهای مختلف خراسان جنوبی اجرا شده و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم منطقه داشته است.

در بیرجند نیز اجرای تعزیه یکی از آیین‌های دیرینه ماه‌های محرم و رمضان به شمار می‌رود و هر ساله در حسینیه امام رضا (ع) و همچنین در آیین روز عاشورا در قتلگاه، با استقبال گسترده مردم برگزار می‌شود.

امسال نیز همزمان با دهه دوم محرم و در صد و بیست و دومین شب اجتماع مردم در میدان اجتماعات بیرجند، مجلس تعزیه «حر» با حضور گسترده مردم، هیئت‌های مذهبی، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورا برگزار شد.

در این مراسم، مردم در حالی که پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دست داشتند، با حضور پرشور خود یاد و خاطره رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره میناب را گرامی داشتند و همزمان با اجرای تعزیه، فضای میدان اجتماعات بیرجند حال و هوایی سراسر حماسی و معنوی به خود گرفت.

در حاشیه این مراسم، مسئول گروه تعزیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته با گروه «عاشقان اهل‌بیت (ع)» در دهه نخست محرم در حسینیه امام رضا (ع) بیرجند به اجرای تعزیه می‌پرداختیم و امسال نیز در دهه دوم محرم، با حضور گلچینی از فعالان و پیشکسوتان تعزیه استان از مناطق مختلف از جمله دره‌عباس، آرین‌شهر، سرچاه و تعدادی دیگر از شهرها و روستاهای خراسان جنوبی، این مجالس تعزیه را برگزار می‌کنیم.

صادق شهابادی افزود: برگزاری این مجالس، ادای دینی به مردمی است که اکنون ۱۲۲ شب متوالی در میدان اجتماعات بیرجند حضور یافته و با حضور خود از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در چهار شب متوالی، تعزیه‌های حضرت علی‌اکبر (ع)، حر، حضرت عباس (ع) و حضرت امام حسین (ع) اجرا می‌شود که هر یک از این مجالس، روایتگر بخشی از حماسه عاشورا و پیام‌های ماندگار نهضت حسینی است.

مسئول گروه تعزیه بیان کرد: هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۱۰، ۱۶ تعزیه‌خوان به همراه ۵۰ نفر سیاهی‌لشکر در اجرای این آثار آیینی ایفای نقش می‌کنند و تلاش شده است این مجالس با حفظ اصالت تعزیه خراسان جنوبی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان برگزار شود.

شهابادی با اشاره به ادای احترام به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره میناب نیز گفت: در بخشی از این تعزیه‌ها، تعدادی از دانش‌آموزان با در دست داشتن کیف‌های مدرسه در صحنه حضور پیدا می‌کنند تا یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید این مدرسه نیز زنده نگه داشته شود و پیوند فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شود.

وی در پایان از همراهی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و افزود: اداره اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند در برگزاری مجالس تعزیه امسال همکاری و مشارکت داشته‌اند تا این آیین مذهبی در شأن مردم ولایت‌مدار بیرجند برگزار شود.

کد مطلب 6878588

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