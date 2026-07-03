به گزارش خبرنگار مهر، هنر آیینی تعزیه یا شبیهخوانی از کهنترین جلوههای فرهنگ عاشورایی در خراسان جنوبی به شمار میرود و سابقهای بیش از ۵۰۰ سال در این استان دارد. این هنر مذهبی از دیرباز در روستاها و شهرهای مختلف خراسان جنوبی اجرا شده و جایگاه ویژهای در میان مردم منطقه داشته است.
در بیرجند نیز اجرای تعزیه یکی از آیینهای دیرینه ماههای محرم و رمضان به شمار میرود و هر ساله در حسینیه امام رضا (ع) و همچنین در آیین روز عاشورا در قتلگاه، با استقبال گسترده مردم برگزار میشود.
امسال نیز همزمان با دهه دوم محرم و در صد و بیست و دومین شب اجتماع مردم در میدان اجتماعات بیرجند، مجلس تعزیه «حر» با حضور گسترده مردم، هیئتهای مذهبی، خانوادههای شهدا و علاقهمندان به فرهنگ عاشورا برگزار شد.
در این مراسم، مردم در حالی که پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در دست داشتند، با حضور پرشور خود یاد و خاطره رهبر شهید و دانشآموزان شهید مدرسه شجره میناب را گرامی داشتند و همزمان با اجرای تعزیه، فضای میدان اجتماعات بیرجند حال و هوایی سراسر حماسی و معنوی به خود گرفت.
در حاشیه این مراسم، مسئول گروه تعزیه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سالهای گذشته با گروه «عاشقان اهلبیت (ع)» در دهه نخست محرم در حسینیه امام رضا (ع) بیرجند به اجرای تعزیه میپرداختیم و امسال نیز در دهه دوم محرم، با حضور گلچینی از فعالان و پیشکسوتان تعزیه استان از مناطق مختلف از جمله درهعباس، آرینشهر، سرچاه و تعدادی دیگر از شهرها و روستاهای خراسان جنوبی، این مجالس تعزیه را برگزار میکنیم.
صادق شهابادی افزود: برگزاری این مجالس، ادای دینی به مردمی است که اکنون ۱۲۲ شب متوالی در میدان اجتماعات بیرجند حضور یافته و با حضور خود از برنامههای فرهنگی و مذهبی حمایت کردهاند.
وی ادامه داد: در چهار شب متوالی، تعزیههای حضرت علیاکبر (ع)، حر، حضرت عباس (ع) و حضرت امام حسین (ع) اجرا میشود که هر یک از این مجالس، روایتگر بخشی از حماسه عاشورا و پیامهای ماندگار نهضت حسینی است.
مسئول گروه تعزیه بیان کرد: هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۱۰، ۱۶ تعزیهخوان به همراه ۵۰ نفر سیاهیلشکر در اجرای این آثار آیینی ایفای نقش میکنند و تلاش شده است این مجالس با حفظ اصالت تعزیه خراسان جنوبی و بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان استان برگزار شود.
شهابادی با اشاره به ادای احترام به دانشآموزان شهید مدرسه شجره میناب نیز گفت: در بخشی از این تعزیهها، تعدادی از دانشآموزان با در دست داشتن کیفهای مدرسه در صحنه حضور پیدا میکنند تا یاد و خاطره دانشآموزان شهید این مدرسه نیز زنده نگه داشته شود و پیوند فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شود.
وی در پایان از همراهی دستگاههای اجرایی در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و افزود: اداره اوقاف و امور خیریه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند در برگزاری مجالس تعزیه امسال همکاری و مشارکت داشتهاند تا این آیین مذهبی در شأن مردم ولایتمدار بیرجند برگزار شود.
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