آیت الله فلاحتی: رهبر شهید قدرت ولایت فقیه را به جهان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر ضمن تسلیت چهلمین روز شهادت آیت الله امام خامنه‌ای، اظهار کرد: ولایت فقیه، میراث بزرگ خمینی کبیر (ره) برای تأمین سعادت و خوشبختی جمعی مؤمنان بود.

وی با اشاره به جایگاه رهبری شهید افزود: یک بار دیگر بعد از امام راحل، جامعه این احساس را پیدا کرد که پدر را از دست داد. رهبر شهید ما قدرت و مدیریت ولایت فقیه برای اداره کشور و عبور از فتنه‌ها را به جهان نشان داد.

امام جمعه رشت تصریح کرد: رهبر شهید ما نشان داد که ولایت فقیه است که می‌تواند در برابر فتنه‌ها، کشتی کشور را به سلامت عبور دهد.

خطیب جمعه رشت با قدردانی از همراهی ملت ایران با امام راحل برای تحقق این امر الهی، افزود: این میراث عظیم به برکت وجود شاگرد برجسته مکتب امام، یعنی رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه ای، تداوم یافت و ماندگار شد.

مسیر ولایت فقیه توسط آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای ادامه دارد

وی ادامه داد: رهبر شهید در تبیین بنیانهای قرآنی نظریه ولایت و تبیین سیره ائمه (ع) در قالب نظریه انسان ۲۵۰ ساله، نقشی فوق العاده ایفا کردند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به شخصیت والای رهبر شهید گفت: ایشان از دوران مبارزه با نظام طاغوت، تحمل شکنجه و زندان، تا پس از پیروزی انقلاب و تصدی مسئولیت‌های خطیری همچون امامت جمعه تهران، عضویت در شورای دفاع، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، هیچگاه از خدمت عاشقانه به آرمانهای انقلاب فروگذار نکردند.

وی تصریح کرد: سپردن رهبری و زعامت امت به ایشان پس از امام راحل، سخت‌ترین مسئولیت ممکن بود. رهبر شهید در دوران زعامت خود، بزرگترین خدمات را به اصل ولایت فقیه انجام دادند. از بُعد نظری به عنوان فقیهی نواندیش در تبیین مردم سالاری دینی و در عرصه عمل در نظام سازی، قدرت سازی نظامی، پیش بینی حوادث آینده با روحیه ای صیقل خورده و بهره از دلی سرشار از عاطفه و محبت بودند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید قدرت ولایت فقیه را در عبور کشور از بحران ها و فتنه‌ها به خوبی نشان داد، خاطرنشان کرد: ایشان با معنویت، عرفان، اخلاق، اشکهای نیمه شب و توسلات مداوم به درگاه الهی و حضرت ولیعصر(عج)، الگویی از حکمرانی سعادت آفرین ارائه کردند.

آیت الله فلاحتی همچنین با اشاره به برجای گذاشتن هزاران صفحه محتوای عالی از مکتب امام، توسط رهبر شهید اظهار کرد: ایشان زمینه را برای ادامه این راه فراهم ساختند و به حمدالله تداوم این مسیر توسط حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای ادامه دارد.

مردم ایران خونخواه رهبر شهیدشان هستند

خطیب جمعه رشت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز در نظام هر حرکتی در مقابل دشمن بخواهد صورت بگیرد، بر روی خون رهبر شهید امت و دیگر هموطنان شهیدمان انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر بنا بر جنگ یا مذاکره است بر روی خون رهبر شهید است و بایستی کسانی که مسئول این امر شدند به این مهم توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مسأله آتش بس اطلاع داشته و موضوع مذاکره با موافقت مقام‌ معظم رهبری هست؛ تصریح کرد: این آتش‌بس توطئه آمریکا بود که اگر حکمت داهیانه این رهبر حکیم نبود ما در دام آمریکا گرفتار شده بودیم.

آیت الله فلاحتی اظهار کرد: در شرایط فعلی که دنیا بر سر آمریکا ریخته و به رییس جمهور آمریکا فشار آوردند که این جنگ غیر منطقی تبدیل به جنگ جهانی می‌شود و همه آسیب می‌بینند؛ آمریکا چون در برابر دنیا جوابی نداشت، با خودش گفت ایران با توجه به تجربیات قبلی مذاکرات، اگر ما اعلام آتش بس کنیم، آن‌ها قبول نمی‌کنند؛ زیرا چنان از او دروغ، فریب و تزویر از دیدیم که دیگر اعتماد نمی‌کنیم و مذاکره را قبول نمی‌کنیم و او به دنیا می‌گوید ما که گفتیم آتش‌بس، ایرانی‌ها قبول نکردند.

امام جمعه رشت ابراز کرد: در واقع طرف مذاکره با آمریکا جمعیت چند میلیونی مردم ایران هستند و پایان جنگ را آنها رقم می زنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه امروز دنیا مردم ما را در عین مظلومیت پیروز، صاحب قدرت می‌بینند و از ما حمایت می‌کنند، ابراز کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند مردم در خیابان باشند و حضور بیشتری داشته باشند به این دلیل بود که دنیا بداند طرف مذاکره این جمعیت چند میلیونی مردم هستند نه چهار نماینده‌ای که انتخاب می‌شوند؛ و اگر بنا شد مذاکره شود، مردم مشغول مذاکره هستند، فکر نکنند که اگر نمایندگان ما را راضی کردند، کار تمام شده است بلکه تا مردم نتیجه را نپذیرند، این آتش‌بس و مذاکره به هیچ چیز بند نیست ولو هرکسی آن را امضا کند.

وی تاکید کرد: به این منظور طبق فرموده مقام معظم رهبری در تمام این روزها اجتماعات قوی تر بشود تا دنیا بفهمد طرف مذاکره چه کسانی هستند.