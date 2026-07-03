https://mehrnews.com/x3ctTS ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ کد مطلب 6878613 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷ تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب شازند- در این ویدئو تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6878613 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و بیست و پنجمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب دانسفهان در شب ۱۲۵؛ همدلی مردم در امتداد شبهای اجتماع ۱۲۴ شب استقامت و حماسه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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