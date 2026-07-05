اشعار رهبر شهید روی مکعب تصویرسازی شد

محمدرضا دوست محمدی هنرمند طراح گرافیک، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویداد طراحی روی مکعب برای رهبر شهید و مراسم وداع با حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای توضیح داد: ما چند روز، در میدان امام خمینی (ره) و در جوار بلدیه تهران، در کنار سایر گروههای کارگروه هیئت هنر حضور داشتیم و در حوزه تصویرسازی و نقاشی، مسئولیت اجرای یک مکعب را بر عهده گرفتیم.
وی گفت: ماجرا از این قرار بود که برخی از دوستان فعال در هیئت هنر، از جمله میکاییل براتی، ایدهای را مطرح کرد که طراحیهایی بر اساس شعری که رهبر شهیدمان، در فروردین سال ۱۴۰۳ قرائت فرمودند، اجرا کنیم. مدتی پیش متن کامل این شعر که حدود ۱۰ بیت است، منتشر و همین موضوع تبدیل به ایدهای برای تصویرسازی از سرودههای ایشان شد.
دوست محمدی در پایان عنوان کرد: ما این مکعب را طراحی کردیم و آن را با پارچه متقال و در سه رنگ اصلی سفید، سبز و قرمز (رنگهای پرچم) پوشاندیم تا بتوانیم روایت و تصویرسازی این شعر را به نمایش بگذاریم.
بر این اساس، سوگواره هیئت هنر با عنوان «دالان هنر» با برگزاری رویدادهای هنری از جمله کتیبهنویسی، نقاشی، طراحی گرافیک و ... در مقابل بلدیه تهران برگزار شد. همچنین، محمد روحالامین اثر جدیدش را با عنوان «یالثارات الحسین» خلق کرد.
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