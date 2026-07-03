تاکید قبایل الحدیده بر آمادگی برای مقابله با تجاوز و شکستن محاصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، قبایل و ساکنان منطقه القناویس در استان الحدیده یمن روز جمعه با برگزاری تجمعی گسترده و مسلحانه، آمادگی خود را برای مقابله با تجاوز و شکستن محاصره این کشور اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که در پاسخ به فراخوان عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله، برگزار شد، با سردادن شعارهایی بر تداوم حمایت از جبهه‌های نبرد و آمادگی برای مشارکت مالی و انسانی در دفاع از یمن، حاکمیت و استقلال این کشور تأکید کردند.

در بیانیه پایانی این تجمع، شرکت‌کنندگان ضمن اعلام پایبندی به رهنمودهای رهبر انصارالله، بر ادامه مسیر «آزادسازی، پایان تجاوز و محاصره، اخراج اشغالگران و بازپس‌گیری منابع ملی» تأکید کردند.

در این بیانیه، ائتلاف متجاوز به رهبری آمریکا و اجرای عربستان سعودی به طراحی جنگ اقتصادی و اشغال بخش‌هایی از خاک یمن و غارت منابع نفت و گاز این کشور متهم شده و از مردم یمن خواسته شده است با حفظ وحدت، در برابر این اقدامات ایستادگی کنند.

قبایل الحدیده همچنین بر ضرورت آمادگی کامل برای شکستن محاصره و مقابله با هرگونه تشدید تنش از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرده و حمایت خود را از محور مقاومت و اصل «وحدت جبهه‌ها» اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان از آغاز بسیج عمومی، راه‌اندازی مراکز آموزش و آمادگی نظامی و برگزاری رزمایش‌ها و مانورهای قبیله‌ای خبر دادند و اختیار کامل برای اتخاذ همه گزینه‌های لازم جهت پایان دادن به محاصره و اشغال را به رهبری انصارالله واگذار کردند.

در پایان، بیانیه از همه مردم یمن در شمال و جنوب این کشور خواست با حفظ وحدت، برای آزادسازی کامل سرزمین‌های اشغالی، بازپس‌گیری منابع ملی و پایان دادن به حضور نیروهای خارجی تلاش کنند.