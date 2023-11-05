به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان پارلمان اوکراین اعلام کرد که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا دوازدهمین بسته تحریم های خود علیه روسیه را هفته آینده (به وقت محلی) اعلام می‌کند.

رئیس اتحادیه اروپا در این خصوص خبر داد که محدودیت‌های جدید شامل ممنوعیت های بیشتر در ارتباط با واردات و صادرات این کشور خواهد بود.

«اورزلا فون درلاین» بدون ارائه اطلاعات بیشتر، اضافه کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد «اقدامات سخت» جدیدی را برای شرکت‌های کشورهای ثالثی که از تحریم های کنونی خودداری می‌ کنند، پیشنهاد داده و ۱۰۰ فرد روسی نیز با تحریم‌ های مرتبط با اشخاص مواجه خواهند شد.

«فون درلاین» همچنین ادعا کرد که بروکسل تا پایان عملیات ویژه نظامی در اوکراین و تا زمانی که کی یف صلح عادلانه و پایدار را دوباره برقرار نکند، به اعمال حداکثر فشار علیه روسیه ادامه خواهد داد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پیشتر در نشستی دولتی در مسکو تأکید کرده بود که روسیه در برابر فشارها و تحریم‌های غرب که قصد فلج‌کردن رشد اقتصادی روسیه را داشتند، مقاومت کرده و قوی‌تر هم شده است.

رئیس‌جمهور روسیه دراین‌باره گفت: این محدودیت‌ها، چه پس از سال ۲۰۱۴ و چه در حال حاضر، که از بیرون بر ما تحمیل شده، توسعه و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. بله درست است تحریم‌ها در برخی موارد سرعت ما را کُند کرده‌اند، اما، در برخی دیگر ما را مجبور می‌کنند تصمیمات قبلی را به تعویق بیندازیم… اما با با این حال (با این تحریم‌ها و محدودیت‌ها) فرصت‌های جدیدی ظاهر می‌شود.

دولت و مقامات ارشد روسیه چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. پیشتر میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه پیش بینی کرده بود که تا سال ۲۰۲۴ روسیه از نظر رشد اقتصادی از دیگر کشورهای توسعه یافته پیشی خواهد گرفت.