اتحادیه عرب: تل آویو مانع سفر دبیرکل به کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی مانع از سفر نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب به کرانه باختری شد. قرار بود این سفر اولین سفر خارجی نبیل فهمی قبل از تصدی این سمت در ماه جاری باشد.

سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که مقامات فلسطینی به اتحادیه عرب اعلام کردند که رژیم صهیونیستی مانع از انجام این سفر شده است که قرار بود دیروز چهارشنبه در حمایت از پایداری ملت فلسطین و دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شود.

فهمی تاکید کرده است که فلسطینیان در داخل شهرها و روستاهای خود محاصره شده‌اند و در سایه گسترش شهرک سازی و اشغال مسیرهای مواصلاتی خشونت‌های شهرک نشینان افراطی در شرایط سختی به سر می‌برند.

این بیانیه بر ضرورت محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت‌های متوالی علیه ملت فلسطین تاکید کرده و ابراز داشت که دفاع از راه حل تشکیل دو دولت نیازمند تلاش‌های فعال و مستمر برای تضمین پایان دادن به اشغالگری و برپایی دولت مستقل فلسطین است.