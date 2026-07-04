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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۷

گزارش رسانه روس از میدان انقلاب و «یادمان مشت گره کرده»

گزارش رسانه روس از میدان انقلاب و «یادمان مشت گره کرده»

خبرگزاری روسی تاس در گزارشی با اشاره به نصب «یادمان مشت گره کرده» در میدان انقلاب تهران نوشت: مردم ایران در کنار این نماد شعار ایستادگی و مقاومت سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ خبرگزاری تاس روسیه در گزارشی از مراسم نصب «یادمان مشت گره کرده» در میدان انقلاب تهران نوشت: هزاران نفر در میدان اصلی تهران تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا» و «خامنه‌ای رهبر است» حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار تاس، در مرکز محل برگزاری این تجمع، یادمانی به شکل مشت گره‌کرده از رهبر فقید جمهوری اسلامی نصب شده است؛ نمادی که بیانگر ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.

تاس در ادامه گزارش خود افزود: هزاران پرچم ایران و تصاویر آیت الله شهید سیدعلی خامنه‌ای و آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای در میدان به اهتزاز درآمده است. همچنین تجمع‌های مشابه در دیگر میدان‌های اصلی تهران و شهرهای مختلف کشور در حال برگزاری است.

یکی از حاضران در این تجمع به خبرگزاری تاس گفت: «پیام ما به جهان، پایداری، مقاومت و جنگ با دشمنان جمهوری اسلامی است. این وصیت رهبر معظم ما بود. روسیه دوست ماست و رئیس‌جمهور شما، ولادیمیر پوتین، در ایران احترام و محبوبیت زیادی دارد؛ او دوست رهبر شهید ما بود.»

کد مطلب 6878666

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