حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید به معنای حمایت از نظام اسلامی است

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: در شب ۱۳ تیرماه هستیم، شبی که فردایش در مصلای بزرگ تهران مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید هست، امامی که باید از او به‌عنوان امام شهید امت اسلامی و آقای شهید ایران اسلامی یاد کنیم.

وی با بیان اینکه مردم استان لرستان توفیق پیدا کردند که جمعی از آنها در شهر تهران حضور پیدا کنند و خود را آماده کرده‌اند که در مراسم وداع، بدرقه و تشییع امام شهید در مصلای بزرگ تهران حضور پیدا کنند، گفت: این حضور به معنای تکریم، تقدیر و تعظیم از امام مسلمین است که بیش از ۶۰ سال از عمرش را در راه خدمتگزاری به مردم و مقابله با ظالمان، زورگویان و ستمگران سپری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: همچنین این حضور به معنای مطالبه‌گری برای خون‌خواهی از هیئت حاکمه رژیم جعلی و هیئت حاکمه ضد حقوق بشر یعنی آمریکا است، خون‌خواهی برای اینکه قصاص شوند آنهایی که امام را به شهادت رساندند، خانواده‌اش را به شهادت رساندند و فرماندهان، دانشمندان، کودکان و مردم عادی را به شهادت رساندند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه همچنین این حضور به معنای حمایت از نظام اسلامی و پیروی از مقام معظم رهبری است، گفت: این حضور جنبه جهانی دارد و آثارش را ما در جهان مشاهده می‌کنیم.

وی با تقدیر از مردم لرستان به واسطه حضور در مراسم وداع، بدرقه و تشییع رهبر شهید در تهران، گفت: ان شاالله در برنامه‌های مرکز استان که تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه دارند هم حضور پیدا کنند.