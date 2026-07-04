ارتباط میگرن و خطر سکته مغزی در میانسالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به طور کلی، افرادی که میگرن همراه با آئورا دارند، ۷۳ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند.

در مقایسه، محققان دریافتند افرادی که میگرن دارند و حالت آئورا را تجربه نمی‌کنند، افزایش خطر سکته مغزی در آنها بالا نیست.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند: آئورا اختلالات بینایی یا ادراکی است که قبل از میگرن رخ می‌دهد.

به گفته کلینیک مایو، آئورا ممکن است شامل جرقه‌های نور، نقاط کور، خطوط زیگزاگ یا نقاط سوسو زننده باشد.

دکتر «آدام اسپروس بلوم»، محقق ارشد و استادیار مغز و اعصاب در دانشگاه ورمونت در برلینگتون، گفت: «تحقیقات قبلی نشان داده است که میگرن همراه با آئورا با افزایش خطر سکته مغزی در افراد جوان‌تر مرتبط است، اما اطلاعات کمتری در مورد افراد ۴۵ سال به بالا وجود دارد.»

اسپروس بلوم در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان داد که مشابه افراد جوان‌تر، میگرن همراه با آئورا با افزایش خطر سکته مغزی ایسکمیک در بزرگسالان میانسال و مسن‌تر مرتبط است.»

برای مطالعه جدید، محققان تقریباً ۱۱۴۰۰ فرد ۴۵ سال به بالا را به طور متوسط شش سال پیگیری کردند. این افراد در یک مطالعه بزرگتر در مورد سکته مغزی شرکت داشتند.

محققان گفتند از بین شرکت‌کنندگان، ۱۱۳۰ نفر از حملات میگرنی رنج می‌بردند، از جمله ۴۹۱ نفر با آئورا و ۶۳۹ نفر بدون آئورا.

در طول مطالعه، تقریباً ۳ درصد از افراد بدون میگرن در مقایسه با حدود ۴ درصد مبتلا به میگرن، دچار سکته مغزی شدند.

حدود ۵ درصد از مبتلایان به میگرن همراه با آئورا دچار سکته مغزی شدند، در مقایسه با ۳ درصد از مبتلایان به میگرن بدون آئورا.

هنگامی که محققان بیماران میگرنی را به دو گروه تقسیم کردند، دریافتند افرادی که دچار آئورا بودند، ۷۳ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار داشتند.

محققان همچنین دریافتند که مردان زیر۷۲ سال، بیش از ۳.۵ برابر بیشتر در معرض خطر سکته مغزی ناشی از هر نوع میگرن، با یا بدون آئورا، قرار دارند.

اسپروس بلوم گفت: «نتیجه ما مبنی بر اینکه شرکت‌کنندگان مرد میانسال و مسن‌تر زیر ۷۲ سال، خطر سکته مغزی بسیار بالاتری داشتند، غیرمنتظره بود، زیرا تحقیقات قبلی در افراد جوان نشان داده است که سکته مغزی به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد.»

وی افزود: «مطالعات آینده برای درک بهتر این یافته‌ها مورد نیاز است. در صورت تأیید یافته‌ها، ممکن است لازم باشد مشاوره پیشگیری از سکته مغزی هدفمند برای افراد در این گروه سنی ارائه شود.»