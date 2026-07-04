۶۵ کانون فرهنگی در ایلام برای آموزش مددجویان آماده شده است

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مؤثر آموزش در توانمندسازی مددجویان، اظهار داشت: ۶۵ کانون ثابت و محلی در سطح استان برای اجرای دوره‌های آموزشی مختلف در رشته‌های قرآنی و دینی، هوش مصنوعی، کامپیوتر، صنایع دستی، فعالیت‌های ورزشی و مهارت‌های تولیدی آماده پذیرش دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد هستند.

وی با بیان اینکه این آموزش‌ها با رویکرد مهارت‌آموزی و کسب توانمندی‌های مورد نیاز بازار کار طراحی شده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این دوره‌ها، توانمندسازی مددجویان و ایجاد زمینه‌های لازم برای ورود آنان به بازار کار و دستیابی به استقلال درآمدی و معیشتی است.

مدیر کانون‌های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد ایلام تصریح کرد: این دوره‌ها در رشته‌های متنوعی برگزار می‌شود و تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای باکیفیت این آموزش‌ها در کانون‌ها فراهم شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فرهنگی و تربیتی، گام‌های مؤثری در جهت توانمندسازی و خودکفایی مددجویان برداشته است و امیدواریم با استمرار این دوره‌ها، شاهد افزایش سطح مهارت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت حمایت باشیم.