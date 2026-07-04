  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۸

وزش باد شدید در نواحی مرزی ایلام؛ کاهش دما در مناطق مختلف استان

وزش باد شدید در نواحی مرزی ایلام؛ کاهش دما در مناطق مختلف استان

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از وزش باد شدید در نواحی مرزی ایلام خبر داد و گفت: دما در مناطق مختلف استان کاهش خواهد یافت.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: طی امروز و فردا، در برخی نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، گاهی افزایش سرعت باد مورد انتظار است و با توجه به وجود باد شدید روی کشور عراق، احتمال بروز گرد و غبار و افت کیفیت هوا در این مناطق وجود دارد.

وی با بیان اینکه از روز شنبه تا یکشنبه هفته پیش‌رو، شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود، افزود: این کاهش دما حدوداً ۲ تا ۳ درجه خواهد بود و از شدت گرما در استان کاسته می‌شود و شرایط دمایی مطلوب‌تری را برای ساعات پایانی روز به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت دما در روزهای آینده، تصریح کرد: از روز دوشنبه به تدریج روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد و هوای گرم مجدداً به سطح استان بازمی‌گردد.

رستمی در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در زمان وزش باد و گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید در نظر بگیرند.

کد مطلب 6878714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها