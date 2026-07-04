وزش باد شدید در نواحی مرزی ایلام؛ کاهش دما در مناطق مختلف استان

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: طی امروز و فردا، در برخی نقاط استان به ویژه نواحی مرزی، گاهی افزایش سرعت باد مورد انتظار است و با توجه به وجود باد شدید روی کشور عراق، احتمال بروز گرد و غبار و افت کیفیت هوا در این مناطق وجود دارد.

وی با بیان اینکه از روز شنبه تا یکشنبه هفته پیش‌رو، شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود، افزود: این کاهش دما حدوداً ۲ تا ۳ درجه خواهد بود و از شدت گرما در استان کاسته می‌شود و شرایط دمایی مطلوب‌تری را برای ساعات پایانی روز به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در ادامه با اشاره به وضعیت دما در روزهای آینده، تصریح کرد: از روز دوشنبه به تدریج روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد و هوای گرم مجدداً به سطح استان بازمی‌گردد.

رستمی در پایان با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، خاطرنشان کرد: افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی باید در زمان وزش باد و گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید در نظر بگیرند.