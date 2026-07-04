محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امروز شنبه تا پایان هفته آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی پیشبینی میشود، اظهار کرد: در این مدت در ساعات میانی روز وزش باد رخ خواهد داد و در برخی نقاط روستایی افزایش سرعت باد قابل انتظار است.
وی افزود: در پارهای از مناطق، وزش باد میتواند به شکل نسبتاً شدید ظاهر شود و این شرایط ممکن است طی ساعاتی موجب شکلگیری غبار رقیق در هوا شود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان همچنین با اشاره به روند دما گفت: از نیمه دوم هفته افزایش نسبی دمای روزانه در حدود سه درجه سلسیوس برآورد میشود و دمای هوای استان قدری گرمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۱۶ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شده است، بیان کرد: شهرستان بهار با ۱۲ درجه سلسیوس خنکترین و اسدآباد با ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان در شبانهروز گذشته بودند.
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