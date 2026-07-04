به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی شده است بیش از دو هزار و پانصد نفر از مردم ولایتمدار استان ایلام در قالب کاروان‌های اعزامی سازماندهی‌شده، برای شرکت در مراسم وداع و بدرقه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، عازم پایتخت کشور شوند.

همچنین خیل عظیمی از مردم استان با استفاده از خودروهای شخصی و به صورت خانوادگی، راهی شهرهای تهران، مشهد، قم و حتی کربلای معلی شده‌اند تا با حضور در این اجتماع عظیم و میلیونی، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام شهید، رهبری معظم و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند و با حضور حماسی خود، وفاداری و ارادت خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند.

این حضور گسترده و خودجوش مردمی، نشان از عمق باور و علاقه مردم ایلام به رهبر شهید و تداوم راه پرافتخار ایشان دارد و تصویری ماندگار از همبستگی و اتحاد ملی در این ایام رقم خواهد زد.