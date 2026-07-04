المنار: سیل جمعیت در مصلای تهران حاضر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه المنار در گزارشی در خصوص حضور گسترده مردم در مراسم رسمی وداع با رهبر شهید ایران نوشت: جمعیت عظیمی از عشاق و ارادتمندان ایشان برای ادای احترام به این شخصیت تاریخی در مصلای تهران حاضر شدند.
بر اساس این گزارش، از نخستین ساعات صبح شنبه مصلای تهران در فضایی مملو از حزن و اندوه و ارادت فرو رفته است چرا که عزاداران از استانهای مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان با چهرههایی اندوهگین و چشمانی اشکبار برای شرکت در آخرین وداع با رهبر شهید، خود را به آنجا رساندهاند.
پرچمهای عزا در سراسر مصلی به اهتزاز درآمدند و صدای تلاوت قرآن کریم طنینانداز شد. در این مراسم نظم گسترده و سازماندهی مناسب همراه با آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی، امنیتی و خدماتی صحنه های باشکوهی را خلق کرده است.
میلیون ها شرکت کننده می توانند در فضایی امن و آرام در مراسم وداع با مردی حاضر شوند که نامش برای همیشه در خاطره ایران و جهان اسلام باقی خواهد ماند.
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