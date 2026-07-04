پیام حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید از نگاه المسیره

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه یمنی المسیره در گزارشی در خصوص برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران تاکید کرد: مردم ایران با حضور گسترده در این مراسم چنین پیامی را مخابره می کنند که راه رهبر شهید همچنان ادامه دارد. ملت ایران به این مسیر ادامه می دهند و در آن ثابت قدم هستند.

بر اساس این گزارش، مردم ایران در مراسم تشییع پیکر بزرگترین رهبر اسلامی معاصر و امام مجاهد و انقلابی شرکت می کنند.

سایت شبکه المسیره نیز نوشت: همانطور که مردم ایران و مردم منطقه ایشان را دوست دارند یمنی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شهید فقید جایگاه بزرگی در قلب یمنی‌ها دارد. مواضع ایشان علیه تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن در سال ۲۰۱۵ ماندگار شد. رهبر شهید ایران در آن زمان تاکید کرد که عربستان سعودی مرتکب اشتباه بزرگی شد و سابقه بدی را در منطقه پایه گذاری کرد.