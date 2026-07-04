حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آیین وداع با رهبر شهید، استان مرکزی با بسیج تمام امکانات و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه حضور باشکوه مردم در این مراسم ملی را فراهم کرده است.

وی افزود: برای اعزام بیش از ۵۰ هزار نفر از مشتاقان و زائران استان مرکزی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع و وداع، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به تمهیدات اسکان زائران گفت: زائران این استان در نمایشگاه بین‌المللی تهران و تعدادی از مساجد مستقر در منطقه ۳ پایتخت اسکان داده می‌شوند تا حضور آنان در مراسم با سهولت بیشتری صورت گیرد.

قمری با اشاره به گسترش برنامه‌های گرامیداشت در سطح استان مرکزی گفت: سه‌هزار برنامه وداع با رهبر شهید در شهرها، روستاها، مساجد و محله‌های مختلف با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد تا تبیین جایگاه و عظمت این جایگاه پیشوا در قلب این استان جاری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با تأکید بر نقش استراتژیک این استان آیین وداع با رهبر شهید گفت: سرزمین آفتاب به عنوان یکی از استان‌های معین قم، با تأمین بخشی از نیازهای لجستیکی و خدماتی، در تأمین مقدمات برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایفای نقش می‌کند.

قمری همچنین با اشاره به وضعیت ترددها در جاده‌های استان مرکزی افزود: با توجه به آغاز حرکت دوستداران رهبر شهید از سمت جنوب به مقصد تهران، تمامی تمهیدات لازم جهت عبور امن خودروها و مسافران از جاده‌های استان اندیشیده شده و نظارت بر ترددها در بالاترین سطح قرار دارد.

وی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در حالت آماده‌باش کامل هستند تا از اعزام، اسکان، تغذیه و خدمات‌رسانی به زائران اطمینان حاصل شود.