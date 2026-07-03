هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آرام و صاف است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود و آسمانی صاف تا کمی ابری برای بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت، وزش باد که عمدتاً ملایم خواهد بود، در برخی ساعات به ویژه طی عصر امروز جمعه و روز شنبه در سطح استان احساس میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این شرایط جوی در نواحی مرزی استان ممکن است با غبار رقیق همراه شود، اما انتظار وقوع پدیده جوی قابل توجه دیگری وجود ندارد.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا امروز جمعه افزایش مییابد، اما در روزهای شنبه و یکشنبه کاهش مختصری را تجربه خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، دمای هوا بار دیگر بهتدریج افزایش خواهد یافت و روند گرمایش در بیشتر نقاط استان ادامه پیدا میکند.
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