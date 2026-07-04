سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش بینی هواشناسی برای آغاز هفته جدید استان سمنان وزش باد شدید و گرد و خاک است، تاکید کرد: وزش باد به خصوص در هنگام عصر و بعد از ظهر بیشتر است.

وی افزود: طبق نقشه های سازمان هواشناسی ادامه بارش‌های رگباری و وزش باد که در اواخر هفته گذشته در استان سمنان حاکم بود، امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره جغرافیای وزش باد شدید گفت: بر اساس نقشه‌های به دست آمده ماهواره ای طی امروز وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در بیشتر مناطق استان وجود دارد.

مصطفوی با بیان اینکه در غرب به خصوص شاهد گرد و خاک شدید خواهیم بود، بیان داشت: دمای هوا نیز کم کم از امروز روند افزایشی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای مرکز استان سمنان امروز وزش باد نسبتاً شدید، گرد و خاک و همچنین افزایش ابر پیش بینی شده است، افزود: در ارتفاعات شمالی استان سمنان نیز احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

گفتنی است کارشناسان هواشناسی استان سمنان ادامه بارش‌های رگباری و وزش باد را بویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی پیش بینی کردند. این وضعیت تا فردا ادامه خواهد داشت.