پایش مداوم وضعیت جوی تا اسکان زائران تشییع رهبر در قم از سوی هواشناسی

مهران حیدری‌بنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در قم اظهار کرد: اداره کل هواشناسی استان قم همگام با سایر دستگاه‌های اجرایی استان، تمامی توان و ظرفیت‌های خود را برای مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ملی و مذهبی به میدان آورده است.



وی گفت: بخش‌های مختلف اداره کل هواشناسی استان در روزهای منتهی به این مراسم با آمادگی کامل در حال انجام مأموریت‌های محوله هستند تا خدمات مورد نیاز برگزارکنندگان و زائران بدون وقفه ارائه شود.



مدیرکل هواشناسی استان قم افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه در این ایام، تهیه و ارائه مستمر پیش‌بینی‌های تخصصی وضعیت جوی است که با هماهنگی سازمان هواشناسی کشور به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.



وی ادامه داد: بر همین اساس، هر روز نشست‌های ویدئوکنفرانسی میان استان‌های تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود و در نتیجه این هماهنگی‌ها، پیش‌بینی‌های اختصاصی مربوط به مراسم تشییع صادر و در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.



پایش شبانه‌روزی وضعیت جوی ادامه دارد



حیدری‌بنی بیان کرد: کارشناسان بخش پیش‌بینی و شبکه دیدبانی اداره کل هواشناسی استان قم بدون تعطیلی و به صورت شبانه‌روزی در حال رصد و پایش شرایط جوی استان هستند تا آخرین اطلاعات مورد نیاز به صورت مستمر در اختیار مسئولان ارشد استان و کمیته‌های مرتبط با برگزاری مراسم قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: استمرار این پایش‌ها با هدف پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های اجرایی و تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران و عوامل برگزاری مراسم انجام می‌شود.



مدیرکل هواشناسی استان قم اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های تخصصی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در این اداره کل که امکان اسکان زائران را دارند نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیازهای اسکان شرکت‌کنندگان در این مراسم پاسخ داده شود.



وی اضافه کرد: اداره کل هواشناسی استان قم تلاش کرده است متناسب با امکانات موجود، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، سهم خود را در خدمت‌رسانی به زائران و میهمانان این آیین بزرگ ایفا کند.



حیدری‌بنی گفت: پایگاه بسیج اداره کل هواشناسی استان قم نیز همزمان با این ایام برنامه‌های متعددی را با مشارکت کارکنان بسیجی این مجموعه تدارک دیده است.



وی افزود: فضاسازی متناسب با حال و هوای مراسم، برپایی موکب و توزیع اقلام مورد نیاز زائران از جمله اقداماتی است که از سوی پایگاه بسیج اداره کل برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شرکت‌کنندگان در مراسم برنامه‌ریزی شده است.



مدیرکل هواشناسی استان قم در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی اظهار کرد: در بخش نرم‌افزاری نیز پرتال اداره کل هواشناسی استان قم به عنوان یکی از بخش‌های اصلی پرتال بدرقه رهبر شهید ایران در قم به نشانی qomzaer.ir فعالیت می‌کند.



وی بیان کرد: این سامانه با هدف اطلاع‌رسانی جامع، تبیین ابعاد مراسم استقبال، بدرقه و بزرگداشت رهبر شهید ایران و همچنین انعکاس پیام‌ها، آرمان‌ها و مفاهیم برخاسته از این رویداد تاریخی راه‌اندازی شده است.



وی افزود: این پرتال تلاش می‌کند مرجعی معتبر برای دسترسی مخاطبان به اخبار، اطلاعیه‌ها، برنامه‌های مراسم، محتوای رسانه‌ای و پیام‌های مرتبط با این حرکت بزرگ مردمی باشد و اطلاعات مورد نیاز زائران و علاقه‌مندان را به صورت متمرکز در اختیار آنان قرار دهد.