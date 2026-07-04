آرش میراسماعیلی: جدایی از مقام معظم رهبری برای همه ما سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی در مراسم رهبر شهید انقلاب گفت: جدایی از مقام معظم رهبری برای همه ما سخت است. همه وظیفه داریم که شرکت کنیم و مزد رهبری ایشان را بدهیم.

رئیس فدراسیون جودو در ادامه خاطرنشان کرد: امام شهید و قائد امت برای همه ما عزیز و محترم بود و باید به بهترین شکل بدرقه اش کنیم.



وی تاکید کرد: رهبر شهید انقلاب با شجاعت و با صلابت طی چهار دهه ایران را به جلو برد و باعث عزت ایران شد. برای همه مردم سخت است که پیکر مطهر ایشان از تهران می‌رود و وظیفه داریم که با شکوه در مراسم وداع حضور داشته باشیم.