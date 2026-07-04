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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

مردم بدرقه باشکوهی خواهند داشت؛

آرش میراسماعیلی: جدایی از مقام معظم رهبری برای همه ما سخت است

آرش میراسماعیلی: جدایی از مقام معظم رهبری برای همه ما سخت است

رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر این که رهبر معظم انقلاب برای همه مردم ایران عزیز بود، گفت: مردم قدردان کشورمان در این چند روز بدرقه باشکوهی از مقام معظم رهبری خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی در مراسم رهبر شهید انقلاب گفت: جدایی از مقام معظم رهبری برای همه ما سخت است. همه وظیفه داریم که شرکت کنیم و مزد رهبری ایشان را بدهیم.

رئیس فدراسیون جودو در ادامه خاطرنشان کرد: امام شهید و قائد امت برای همه ما عزیز و محترم بود و باید به بهترین شکل بدرقه اش کنیم.

وی تاکید کرد: رهبر شهید انقلاب با شجاعت و با صلابت طی چهار دهه ایران را به جلو برد و باعث عزت ایران شد. برای همه مردم سخت است که پیکر مطهر ایشان از تهران می‌رود و وظیفه داریم که با شکوه در مراسم وداع حضور داشته باشیم.

کد مطلب 6878825

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
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      رئیس فدراسیون جودو مرد در عرصه و میدان فرهنگی

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