اعلام بازنشستگی شهردار قزوین پیش از ابلاغ رسمی خلاف ضوابط است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، با انتقاد از رسانه‌ای شدن موضوع بازنشستگی شهردار قزوین اظهار کرد: بر اساس ضوابط اداری، اگر شهردار مشمول بازنشستگی شده باشد، این موضوع باید به صورت رسمی و کتبی به وی یا دستگاه محل خدمت ابلاغ شود.

وی افزود: در صورتی که با توجه به سن و سابقه خدمت، ادامه فعالیت اداری شهردار امکان‌پذیر نباشد، مقام مسئول باید این موضوع را از طریق مکاتبات رسمی اعلام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه رسانه‌ای شدن این موضوع پیش از طی فرآیندهای قانونی اقدامی غیرحرفه‌ای، غیراخلاقی و خارج از ضوابط اداری است، تصریح کرد: این اقدام می‌تواند ناشی از رفتارهای سیاسی غیرمعقول باشد.

فصیحی رامندی ادامه داد: حدود ۴۰ روز پیش موضوع را به صورت کتبی استعلام کرده‌ام، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است و از رسانه‌ای شدن این مسئله پیش از اعلام نظر رسمی، شگفت‌زده هستم.

وی تأکید کرد: اگر موضوع بازنشستگی یا پایان خدمت اداری شهردار صحت دارد، انتظار می‌رود مراتب ابتدا به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر قزوین اعلام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه حکم شهردار از سوی وزیر کشور صادر شده است، گفت: این پرسش مطرح است که آیا مسئولان مادون می‌توانند بدون اذن وزیر، پایان خدمت شهردار را اعلام کنند یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته پایان خدمت ده‌ها مدیر اجرایی بدون فضاسازی رسانه‌ای و صرفاً از طریق ابلاغ‌های اداری انجام شده و انتظار می‌رود درباره شهردار قزوین نیز همین رویه قانونی و اداری دنبال شود.