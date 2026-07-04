به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: شاید خیلی‌ها باور نکنند ولی رهبر شهید یکی از مترقی‌ترین‌ نگاه‌ها در حوزه زنان را در شرایط موجود کشور داشتند.

وی ادامه داد: رهبر شهید زمانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند نگاهشان به زنان را حفظ کردند.یکی از حامیان جدی خانم گرجی تنها زن حاضر در مجلس خبرگان بودند. وقتی مشروح مذاکرات را نگاه کنیم، متوجه میشویم که ایشان همپای خانم گرجی پیشنهاداتی برای احیای حقوق زنان و موضوع استقلال زنان را مطرح کردند.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: رهبر شهید در زمان تصویب قانون اساسی سعی کردند به موضوع زنان توجه کنند؛ در تمامی سالها نگاه ویژه به زنان داشتند و این فقط در حرف نبود بلکه در عمل و تذکرها و پیگیری ها بود.

وی افزود: رهبر شهید موضوع خشونت علیه زنان را 25 سال قبل اعلام کردند که زن نباید مورد خشونت بویژه در منزل قرار گیرد.

بهروز آذر با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم رهروان خوبی باشیم گفت: در آخرین نشستی که رهبر شهید با زنان داشتند در موضوع برابری دستمزدها، رفع تبعیض ها و حقوق و بازنشستگی و بیمه زنان نکاتی داشتند که امیدوارم بتوانیم این مسائل را به خوبی پیگیری کنیم؛ حتما مردان نیز قائل باشند به این وصیت ها گوش دهند.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ما مدیون رهبری در حوزه زنان و خانواده هستیم و تمام تلاش خود را در جهت احقاق وصیت های رهبری انجام خواهیم داد.