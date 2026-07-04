به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی صبح امروز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت مراسم وداع با آقای شهید ایران، گفت: بسیاری از مردم استان علی‌رغم میل باطنی، فرصت حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت را نیافتند و به همین منظور با برپایی مراسم، راهپیمایی و سوگواری در سطح استان ارادت خود را به امام مجاهد نشان خواهند داد.

وی افزود: امروز پرچم خون‌خواهی امام شهید در دستان همه مردم ایران اسلامی و کشورهای مستقل منطقه است و آرمان‌های بلندی که برای جهان اسلام ترسیم کردند به دست دلدادگان و پیروان ایشان تحت زعامت مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) محقق خواهد شد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: راهپیمایی عمومی دلدادگان آقای شهید ایران در خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۹ صبح از میدان شهدا تا مقابل مصلای الغدیر برگزار خواهد شد.