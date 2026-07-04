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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

راهپیمایی دلدادگان آقای شهید ایران در خرم‌آباد برگزار می‌شود

راهپیمایی دلدادگان آقای شهید ایران در خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: راهپیمایی دلدادگان آقای شهید ایران، ۱۵ تیرماه در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی صبح امروز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت مراسم وداع با آقای شهید ایران، گفت: بسیاری از مردم استان علی‌رغم میل باطنی، فرصت حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت را نیافتند و به همین منظور با برپایی مراسم، راهپیمایی و سوگواری در سطح استان ارادت خود را به امام مجاهد نشان خواهند داد.

وی افزود: امروز پرچم خون‌خواهی امام شهید در دستان همه مردم ایران اسلامی و کشورهای مستقل منطقه است و آرمان‌های بلندی که برای جهان اسلام ترسیم کردند به دست دلدادگان و پیروان ایشان تحت زعامت مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) محقق خواهد شد.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: راهپیمایی عمومی دلدادگان آقای شهید ایران در خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۹ صبح از میدان شهدا تا مقابل مصلای الغدیر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6878847

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