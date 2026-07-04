قابلیت چت با نام کاربری برای تلگرام دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هشدارها نشان دهنده افزایش سیاستگذاری های هندوستان بر پلتفرم های آنلاین است که شامل مسدودسازی کامل یک اپ مانند زمانی که تلگرام در زمان برگزاری یک آزمون قطع شد تا ممنوع کردن ویژگی های یک محصول در چند سرویس می شود.

دولت هند از تلگرام و سیگنال خواست جزئیات درباره شیوه حفاظت از کاربران در مقابل جعل هویت وامکان سواستفاده از ویژگی هایی که به افراد اجازه می دهد بدون افشای شماره موبایلشان با یکدیگر تعامل داشته باشند را اعلام کنند.

این درحالی است که وزارت فناوری اطلاعات هند طی روزهای قبل به واتس اپ دستور داد راه اندازی قابلیت«نام کاربری» را متوقف وظرف سه روز آن راتوجیح کند و در غیر اینصورت با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.

مقامات این کشوراعلام کرده اند قابلیت ناشناس ماندن که توسط «نام کاربری» فراهم می شود، ممکن است کلاهبرداری آنلاین، فیشینگ و جعل هویت را بیشتر کند.