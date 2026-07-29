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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

واتس اپ وب از تماس‌های صوتی و ویدئویی پشتیبانی می‌کند

واتس اپ وب از تماس‌های صوتی و ویدئویی پشتیبانی می‌کند

کاربران واتس اپ اکنون می توانند به طور مستقیم از مرورگر وب تماس صوتی و ویدئویی برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استار، پیش از این کاربران مجبور بودند از اپلیکیشن دسک تاپ برای دستیابی به این ویژگی استفاده کنند.

ویژگی جدید از تماس های یک به یک و گروهی پشتیبانی می کند و همزمان دسترسی به ویژگی های فعالی مانند اشتراک گذاری نمایشگر، واکنش به شکل ایموجی و یک زبانه مخصوص به نام «کالز» که تاریخچه تماس و شماره تماس های محبوب را نشان می دهد، را فراهم می کند. کاربران همچنین می توانند تماس گروهی بین دودستگاه دستگاه ها را بدون پایان دادن به تماس را انجام دهند.

از دیگر ویژگی‌های مرتبط با تماس می‌توان به اتاق انتظاری اشاره کرد که به میزبانان اجازه می‌دهد شرکت‌کنندگان منتظر را قبل از پیوستن تایید یا رد کنند، کیفیت تماس ویدیویی HD سریع‌تر و حذف نویز برای تماس‌های صوتی واضح‌تر.

واتس‌اپ اعلام کرده این ویژگی‌ها در حال حاضر برای همه کاربران در حال اجرا هستند. این برنامه پیام‌رسان پیش از این قابلیت ویرایش فایل‌های PDF را مستقیماً در برنامه و خواندن پیام‌ها با صدای بلند برای کاربرانی که در حال رانندگی هستند، اضافه کرده بود.

کد مطلب 6902897
شیوا سعیدی

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