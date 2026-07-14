دامنه t.me تلگرام از دسترس خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیت کوین، دامنه t.me متعلق به تلگرام در رجیستری دامنه .me در وضعیت serverHold قرار گرفت. این اقدام باعث حذف دامنه مذکور از سامانه جهانی DNS شد و لینکهای کوتاه t.me را در سراسر جهان از دسترس خارج کرد.
بر اساس گزارشها، این اختلال بر لینکهای دعوت، پیشنمایش کانالها و لینکهای اشتراکگذاری پیامها تاثیر گذاشت. همچنین، اطلاعات WHOIS نشان میدهد که دامنه علاوه بر وضعیت serverHold، دارای وضعیتهای clientDeleteProhibited و serverDeleteProhibited نیز بوده است. با این حال، ثبت دامنه تا سال ۲۰۳۵ معتبر است که این موضوع نشان میدهد اختلال ایجاد شده به دلیل انقضای دامنه نبوده است.
شواهد حاکی از آن است که این اقدام در سطح رجیستری دامنه و نه از طریق حساب ثبتکننده (Registrar) تلگرام انجام شده است. تلگرام، رجیستری .me و شرکت Identity Digital هیچ توضیح رسمی درباره علت این اقدام ارائه نکردهاند.
با وجود این، به نظر میرسد سرویس اصلی پیامرسان تلگرام همچنان از طریق دامنههای اصلی و اتصال مستقیم به آدرسهای IP به فعالیت خود ادامه داده و این اختلال عمدتاً قابلیتهای مرتبط با اشتراکگذاری لینک، لینکهای دعوت و کشف کانالها را تحت تأثیر قرار داده است.
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