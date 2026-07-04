حمله پلنگ به دام‌ اهلی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه از حمله یک قلاده پلنگ به دام اهلی در منطقه فاریاب بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
وی، اظهار کرد: پس از دریافت گزارش این حادثه کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودان بلافاصله به محل اعزام شدند و گزارشها و مستندات لازم را تهیه کردند.
ساعدپناه، افزود: در پی حمله پلنگ یک رأس دام اهلی تلف و یک رأس دیگر زخمی شد.
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، گفت: در گفتوگو با دامداران منطقه بر محکم و ایمنسازی آغلهای دام و همچنین بیمه کردن دامها به منظور کاهش خسارات احتمالی تأکید شد.
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