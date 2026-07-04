تقویت شبکه آبرسانی قم در آستانه مراسم تشییع امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در جلسه بررسی آمادگی صنعت آب و برق استان قم برای خدماترسانی در مراسم تشییع امام شهید که با حضور یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، برگزار شد، به تشریح تمهیدات پیشبینیشده برای مراسم تشییع امام شهید پرداخت و اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، با اجرای مجموعهای از اقدامات زیرساختی و پدافندی، سطح تابآوری و پایداری شبکه آبرسانی شهر را بهطور قابل توجهی ارتقا یافت.
وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال آب، تقویت انعطافپذیری تأسیسات و آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری انجام شده است تا در صورت لزوم، تداوم خدماترسانی به شهروندان با کمترین تأثیر ممکن حفظ شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در ادامه به برخی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: با توجه به ایجاد زیرساخت های مناسب در سالهای گذشته بیش از ۳۰۰ شیر برداشت آب با کیفیت در مسیر بلوار معنوی پیامبر اعظم (ص) برای استفاده زائرین فراهم شده است.
وی افزود: 8 تانکر آبرسانی سیار و ۴۰ دستگاه مخزن ذخیره ثابت با ظرفیت های ۳ تا ۱۰ هزار لیتر نیز برای نصب در مسیر تشییع پیشبینی شده و با هماهنگی انجامشده، ۵۰ تانکر ابرسانی سیار و ۱۰ مخزن ذخیره اب ۱۰ هزار لیتری دیگر نیز از استانهای مختلف کشور برای پشتیبانی از مراسم به قم اعزام میشوند.
نظرزاده ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۲۵ تانکر آبرسانی سیار نیز در محور اصلی مراسم مستقر خواهند شد و ۲۵ تانکر دیگر بهصورت سیار وظیفه پشتیبانی از مواکب و تأمین آب مورد نیاز زائران را برعهده خواهند داشت.
وی با اشاره به استقرار حدود یکهزار و ۵۰۰ موکب در مسیرهای منتهی به بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: تمامی شیرهای آتشنشانی شهر برای آبگیری تانکرهای آبرسانی آمادهسازی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم یادآور شد: با هماهنگی انجامشده، در صورت استفاده مواکب از انشعابات آب منازل و واحدهای تجاری، با اعلام قبلی به شرکت آب و فاضلاب هزینه آب مصرفی این ایام از سوی شرکت آب و فاضلاب پرداخت خواهد شد تا شهروندان بدون دغدغه در خدمترسانی به زائران مشارکت کنند.
نظرزاده در پایان با قدردانی از حمایت وزارت نیرو و همکاری شرکتهای آب و فاضلاب استانهای مختلف، تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای صنعت آب و فاضلاب برای تأمین پایدار آب مورد نیاز زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بهکار گرفته شده است.
نظر شما