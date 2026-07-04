حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و زنان سرپرست خانوار در پویش مهربانی

معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: بهزیستی از نخستین سازمان‌هایی بود که همزمان با آغاز جنگ، خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های روانشناختی، مشاوره‌ای و حمایتی ارائه کرد و در آن دوران، به دلیل اضطراب‌ها و تکانه‌های روانی ناشی از جنگ، ارائه خدمات مشاوره‌ای اهمیت ویژه‌ای داشت و این رویکرد همچنان ادامه دارد.

محمدی با اشاره به خدمات مشاوره‌ای بهزیستی تصریح کرد: خط ۱۴۸۰، خط مشاوره تلفنی رایگان بهزیستی، به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است و برای جلوگیری از معطل ماندن مردم پشت خط، پنج نیروی جدید به این سامانه اضافه کرده‌ایم تا هیچ تماس‌گیری بدون دریافت خدمات مشاوره‌ای نماند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پویش ملی سنجش سلامت روان افزود: این پویش تا پانزدهم تیرماه تمدید شده و هدف آن ارتقای سلامت روان، شناسایی زودهنگام مشکلات روانشناختی، پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره است.

محمدی بیان داشت: افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «پویش ملی سنجش سلامت روان» وارد سامانه شوند، پرسشنامه استاندارد را تکمیل کنند و ارزیابی اولیه از وضعیت سلامت روان خود دریافت کنند و این اطمینان را داشته باشند که اطلاعات مردم کاملاً محرمانه است و فقط برای ارزیابی اولیه استفاده می‌شود.

وی به برگزاری پویش مهربانی اشاره کرد و ادامه داد: پویش مهربانی از اول خرداد تا پایان تیرماه اجرا می‌شود، این پویش با مشارکت همراه اول و با هدف حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست‌خانوار، معلولان، ایتام و تأمین جهیزیه مددجویان پشت‌نوبت طراحی شده است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مردم می‌توانند به مراکز بهزیستی شهرستان‌ها مراجعه یا از طریق درگاه ملی مشارکت‌های بهزیستی کمک‌های خود را واریز کنند.

محمدی تأکید کرد: اطمینان می‌دهم که تمام کمک‌ها طبق نیت خیرین و با رعایت مقررات قانونی، در اسرع وقت به دست زنان بی‌سرپرست، معلولان، ایتام و نیازمندان واقعی استان خواهد رسید.