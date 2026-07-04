میزبانی دانشگاه امیر کبیر از ۳۰۰۰ نفر از زائرین مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و رئیس کمیته استان تهران دانشگاهیان ستاد ملی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری و پشتیبانی مراسم وداع با رهبر شهید تقدیر کرد.

وی با تمجید از نحوه برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی امور در این دانشگاه، اظهار کرد: اقداماتی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای برگزاری این مراسم انجام شده، در این سطح در هیچ‌یک از دانشگاه‌های دیگر مشاهده نشده است.

پندار همچنین از مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل پشتیبانی مناسب در برپایی قرارگاه و موکب مراسم تشییع قدردانی کرد و این اقدامات را نمونه‌ای موفق از مدیریت و هماهنگی در اجرای برنامه‌های ملی دانست.

معاون وزیر علوم با اشاره به رضایت از سطح اقدامات انجام‌شده و تجربه مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برگزاری و پشتیبانی مراسم پیاده‌روی اربعین، از درخواست دانشگاه کربلا برای بهره‌گیری از این ظرفیت خبر داد.

وی پیشنهاد کرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه کربلا در زمینه برگزاری و مدیریت برنامه‌های مرتبط با مراسم پیاده‌روی اربعین همکاری مشترک داشته باشد و تجربیات خود را در این حوزه به اشتراک بگذارد.

همزمان با برگزاری آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خدماتی، خود را برای میزبانی از عزاداران آماده کرده است.

در این راستا، فضای دانشگاه با نصب بنرها، پارچه‌نوشته‌ها و المان‌های متناسب با ایام سوگواری، حال و هوای عزای حسینی و بزرگداشت رهبر شهید به خود گرفته است.

همچنین زیر سردر اصلی دانشگاه در خیابان حافظ، فضایی با الهام از حسینیه امام خمینی(ره) بازآفرینی شده و قرار است هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا، آیین عزاداری و سوگواری در این محل برگزار شود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی، تمهیدات گسترده‌ای نیز برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران در نظر گرفته است. بر این اساس، این دانشگاه به مدت سه شبانه‌روز میزبان حدود سه هزار نفر از زائران خواهد بود و خدمات اسکان و توزیع سه وعده غذایی را به آنان ارائه می‌دهد.

همچنین چندین موکب در نقاط مختلف دانشگاه مستقر شده‌اند تا به‌صورت شبانه‌روزی با ارائه انواع خدمات پذیرایی، از شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید میزبانی کنند.

این اقدامات با هدف فراهم کردن فضایی مناسب و شایسته برای حضور عزاداران و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انجام شده است.