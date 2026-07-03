برگزاری مراسم وداع بارهبر شهید انقلاب با حضور دانشجویان سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید انقلاب (ره)» با حضور گروههای دانشجویی از سراسر کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، این مراسم معنوی شامل برنامههای متعددی از جمله سخنرانی، قرائت زیارت عاشورا، مداحی و برپایی موکبهای دانشجویی در صحن این دانشگاه خواهد بود.
زمان برگزاری این مراسم از روز شنبه ۱۳ تیرماه لغایت دوشنبه ۱۵ تیرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا اعلام شده است.
دانشجویان جهت شرکت در این مراسم میتوانند به نشانی تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراجعه کنند.
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