وس اندرسون و بیل موری در سینما پارادیزو؛ پروژه وسترن رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی٬ رویداد سینما پارادیزو که امسال پذیرای ۳۰۰۰ تماشاگر است و علاقهمندان در حیاط موزه لوور برای نمایشها و کنسرتهای روباز گرد هم می ٱیند میزبان وس اندرسون و بیل موری شد که در یک دیدار غافلگیرکننده روی صحنه رفتند و از پروژه وسترن خود رونمایی کردند.
در این حضور اندرسون گفت که او و موری سالهاست در مورد ساخت چنین پروژهای که احتمالاً اوون ویلسون هم بخشی از آن خواهد بود، صحبت میکنند.
سینما پارادیزو که یک جشنواره ۴ روزه برای نمایشهای روباز و موسیقی زنده است٬ توسط شرکت تولید فیلم مستقل MK۲ در حیاط موزه لوور پاریس از یکم تا چهارم جولای برگزار میشود.
در حالی که اندرسون در حال معرفی فیلم کلاسیک خود «هتل بزرگ بوداپست» محصول ۲۰۱۴ بود، موری روی صحنه آمد و با لحنی سرد و بیاحساس و در عین حال با شوخی درباره این که این فیلمساز در صحنه فیلمبرداری چگونه است، جمعیت را به وجد آورد و به شوخی گفت: اندرسون لبخند نمی زند مگر اینکه شکلات یا پاناکوتا بخورد. میدانم که این حرف حرفهای به نظر نمیرسد - بیشتر پزشکی است - اما واقعیت دارد!
موری که در دنیای سینمایی اندرسون حضوری ثابت دارد، در طول نزدیک به سه دهه در ۱۰ فیلم این کارگردان، از «راشمور»، «خانواده سلطنتی تننبام» و «زندگی در آب با استیو زیسو» گرفته تا «آقای فاکس شگفتانگیز»، «قلمرو طلوع ماه»، «هتل بزرگ بوداپست»، «گزارش فرانسوی» و «طرح فنیقی» بازی کرده است. او همچنین قرار بود در فیلم «شهر سیارکی» اندرسون بازی کند، اما به کووید مبتلا و مجبور به انصراف شد و در نهایت استیو کارل جایگزین او شد.
موری گفت: فیلمی که میخواهیم بسازیم یک فیلم کابویی است، زیرا اندرسون اهل تگزاس است و احساس میکنم او یک فیلم کابویی به دنیا بدهکار است.
او سپس به شکل فیلم های وسترن راه رفت و افزود: به همین دلیل است که من شروع کردم به این شکلی راه رفتن!
اندرسون هم تأیید کرد که این ایده سالهاست که مطرح بوده و گفت: میدانید، فکر میکنم یک وسترن خواهیم ساخت. سالهاست درباره ساخت یک فیلم وسترن صحبت میکنیم. فکر میکنم اوون ویلسون هم بخشی از آن خواهد بود ... او هم اهل تگزاس است و فکر میکنم این سرنوشت ماست.
رویداد سینما پارادیزو که هدفش الهام بخشیدن به شگفتی از طریق فیلم است، فیلم، موسیقی و آشپزی را با هم ترکیب میکند.
کارمیتز مدیر جشنواره گفت: این جشنواره بیشتر شبیه یک جشنواره موسیقی است که در آن فیلم هم نمایش داده میشود تا اینکه شبیه یک جشنواره فیلم سنتی باشد.
او اشاره کرد که سینما پارادیزو بیش از یک دهه است که حول «رویدادسازی فیلمها» و ایجاد تجربیات مشترک پیرامون آنها شکل گرفته است.
این جشنواره که شبها در فضای باز برگزار میشود، پذیرای ۳۰۰۰ تماشاگر است که روی صندلیهای راحتی در سراسر فضای باز اطراف موزه لوور نشستهاند. دسترسی به جشنواره رایگان است و از طریق سیستم قرعهکشی ممکن می شود. MK۲ هر سال حدود ۲۰۰۰۰۰ درخواست بلیت دریافت میکند.
در حالی که ورود رایگان است، این رویداد بودجه تولید تقریباً ۲ میلیون یورویی دارد و کاملاً از طریق حامیان مالی به جای فروش بلیت تأمین مالی میشود. حامی اصلی کینوشیتا، کارآفرین سینمای ژاپن است که از سال ۲۰۱۹ از سینما پارادیزو حمایت کرده است. شانل و پژو هم از دیگر شرکای اصلی هستند.
برنامه امسال سینما پارادیزو ترکیبی از نوستالژی سینمادوستان، نویسندگان معاصر، موسیقی زنده و نمایشهای پاریسی را در این جشنواره گرد ٱورده است.
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