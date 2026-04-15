به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، قرار است از وس اندرسون با اهدای جایزه فلینی ایتالیا، تجلیل شود. شهرداری ریمینی، زادگاه این استاد فقید سینما، اهدا کننده این جایزه است که به کارگردان‌هایی اهدا می‌شود که روح هنری فدریکو فلینی را تجسم می‌بخشند.

وس اندرسون که همواره از فلینی به عنوان یکی از منابع الهام خود یاد ‌کرده این جایزه را ۲۱ آوریل (یکم اردیبهشت) در تئاتر گالی ریمینی دریافت خواهد کرد و علاوه بر آن روی صحنه با جانلوکا فارینلی، رئیس «سینتکا دی بولونیا» که یک نهاد معتبر سینمایی است، گفتگو خواهد کرد. سینتکا دی بولونیا ایتالیا در سطح جهان به عنوان یک نهاد برتر حفظ فیلم و معبد سینما شناخته می‌شود.

یک روز جلوتر یعنی ۲۰ آوریل، سینما فولگور ریمینی، که معبد فیلم‌سازی فلینی بود و به تازگی بازسازی و نوسازی شده، میزبان نمایش ویژه‌ای از «مهتاب پادشاهی» اندرسون خواهد بود.

برگزارکنندگان جایزه فلینی در بیانیه‌ای از اندرسون برای خلق یک دنیای بصری منحصر به فرد که آثار نمادینی مانند «خانواده سلطنتی تننبام»، «قلمرو طلوع ماه»، «هتل بزرگ بوداپست» و «شهر سیارکی» را خلق کرده یاد کردند.

جمیل صادق‌الواد، شهردار ریمینی، در بیانیه خود خاطرنشان کرد: ما مدتی پیش وس اندرسون را به ریمینی دعوت کردیم تا او را با پروژه موزه الهام گرفته از فدریکو فلینی آشنا کنیم و بعد از آن بود که احساس کردیم این فرصت بی‌نظیری است تا از او که پیوند هنری و شاعرانه‌ای با آثار فدریکو فلینی دارد، تجلیل کنیم.

دریافت کننده سال پیش جایزه فلینی آلفونسو کوارون بود. در حالی که اهدای جایزه فلینی پس از یک وقفه دوباره از سال پیش از سر گرفته شد، پائولو سورنتینو، تری گیلیام و مارتین اسکورسیزی از برندگان پیشتر این جایزه بودند.