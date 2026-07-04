نزاع ۲ تبعه خارجی با سلاح سرد در سمنان؛ قاتل ۲۲ ساله دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع یک مورد نزاع و درگیری اطراف سیلو شهر سمنان خبر داد و افزود: در پی این گزارش بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران به محض رسیدن مشاهده کردند فردی بر اثر اصابت چاقو به قفسه سینه دچار مصدومیت شده که عملیات امدادی برای نجات وی با همراهی اورژانس به سرعت انجام گرفت.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اینکه فرد مجروح به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان باخت، ادامه داد: با فوت مصدوم پرونده وارد فاز دیگری شد.

عرب توضیح داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس کمتر از یک ساعت فرد متهم شناسایی و قاتل جوان ۲۲ ساله دستگیر شد.

وی اضافه کرد: متهم در بازجویی به انجام قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول اعلام کرد که به این ترتیب پرونده تکمیل و به مراجع قضایی معرفی شد.