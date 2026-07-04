به گزارش خبرگزاری مهر، شهید حسین ستوده در چهارم خرداد ۱۴۰۵ در جریان رویارویی با جنگنده f۳۵ امریکایی در تنگه هرمز همراه با همرزمان شهیدش به فیض عظیم شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از ۴۰ روز جستجو در دریای عمان به آغوش وطن بازگشت.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ پس از نماز مغرب و عشا دز مسجد الغدیر زاهدان برگزار می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است پیکر مطهر شهید در محل تجمعات مردمی زاهدان در جوار گلزار شهدا گمنام بلوار ثارالله و خیابان دانشگاه نیز بر دستان مردم تشییع خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین شهید ناوبان‌دوم حسین ستوده یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ از حسینیه رضویه خراسانی های مقیم زاهدان واقع در خیابان امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدای زاهدان برگزار خواهد شد.