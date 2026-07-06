https://mehrnews.com/x3cvG2 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6880433 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ ۱۲۶ شب حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و بیست و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 41 MB کد مطلب 6880433 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سطح زرد هواشناسی در پی افزایش باد در شمال سیستان و بلوچستان آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید زاهدان میزبان بازگشت ناوباندوم شهید «حسین ستوده» برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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