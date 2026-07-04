مولوی واحدبخش شنبه‌زهی، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت حضور حماسی و مقتدرانه ملت ایران در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، این رویداد را نمادی از اراده پولادین امت اسلامی در مسیر ولایت توصیف کرد.

امام جمعه اهل سنت سرسوره شهرستان سیب و سوران، با تبرک به آیه شریفه «ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون» اظهار کرد: رهبری را از دست دادیم که با بصیرت نافذ خود، ملت را از لبه پرتگاه توطئه‌های دشمنان نجات داد، اما خون شهید هرگز مسیر را تاریک نمی‌کند؛ بلکه چراغ فروزانی است برای نیل به پیروزی.

حضور گسترده مردم مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است

امام جمعه سرسوره با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور پرشور در مراسم تشییع، تصریح کرد: از پیر و جوان، شیعه و سنی، فارس و بلوچ، عرب و عجم، ترک و لر دعوت می‌کنم تا در این روز تاریخی در کنار یکدیگر بایستیم و با حضور گسترده خود به دنیا ثابت کنیم که ما تا ابد در مسیر ولایت هستیم و هیچ تروری نمی‌تواند اراده ما را بشکند.

وی در پایان با تأکید بر عهد دوباره با رهبر جدید انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: قائد ما شهید شد، اما راهش جاری است. در تشییع حماسی ایشان حضوری پرشور داشته باشیم تا پیمان خود را با آرمان‌های انقلاب و ولایت مستحکم‌تر کنیم.