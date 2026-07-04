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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

آرامش و امنیت خاطر عزاداران، اولویت اصلی عملیات امدادی است

آرامش و امنیت خاطر عزاداران، اولویت اصلی عملیات امدادی است

رئیس جمعیت هلال‌احمر از استقرار کامل نیروهای امدادی، درمانی و پشتیبانی در مسیر برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند با اشاره به حضور گسترده نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مراسم بدرقه باشکوه، اظهار کرد: امروز هر نقطه از مسیر برگزاری این مراسم به محلی برای خدمت‌رسانی تبدیل شده و امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران و داوطلبان با تمام توان در کنار مردم حضور دارند.

وی افزود: به تمامی نیروهای عملیاتی تأکید کرده‌ام که مأموریت امروز، فراتر از یک عملیات امدادی است. مهم‌ترین مسئولیت ما ایجاد امنیت خاطر برای مردم و توجه ویژه به سالمندان، کودکان، بیماران و همه افرادی است که برای حضور در این اجتماع عظیم به میدان آمده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در کنار استقرار تیم‌های امدادی و درمانی، امکانات اسکان اضطراری، تأمین آب آشامیدنی، توزیع اقلام ضروری و پشتیبانی تغذیه‌ای نیز با برنامه‌ریزی دقیق پیش‌بینی شده است تا عزاداران بتوانند با آرامش در این مراسم حضور داشته باشند.

کولیوند با بیان اینکه اقتدار هلال‌احمر تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمی‌شود، تصریح کرد: سرمایه اصلی این جمعیت، امدادگران و داوطلبانی هستند که با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی، بی‌وقفه برای آسایش مردم تلاش می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: پیام امدادگران هلال‌احمر به مردم روشن است؛ تا آخرین لحظه در کنار شما خواهیم بود و خدمت به مردم را بزرگ‌ترین افتخار و مسئولیت خود می‌دانیم.

کد مطلب 6879032
محدثه رمضانعلی

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