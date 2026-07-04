چهار دیوارنگاره به مناسبت آیین تدفین رهبر شهید در حرم رضوی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی اظهار کرد: چهار دیوارنگاره بزرگ و مفهومی همزمان با آستانه آیین باشکوه تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در صحنها و بستهای مختلف بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) نصب شده است.
مدیر تامین محتوای فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی افزود: در این طرح فرهنگی، دیوارنگاره بست شیخ طوسی با تصویر بزرگ امام شهید در میان پرچم گنبد حرم مطهر رضوی و با شعار نصر من الله و فتح قریب نصب شده است.
وی بیان کرد: همچنین طرحی در ایوان شمالی صحن پیامبر اعظم (ص) نیز پیشبینی شده تا با ایجاد انسجام بصری در فضاسازی محیطی حرم مطهر، پیام این اثر در یکی دیگر از نقاط پرتردد و شاخص بارگاه منور رضوی نیز در معرض دید زائران قرار گیرد.
سعیدی اظهار کرد: در بخش دیگری از این برنامه، دیوارنگاره یکصد متری صحن پیامبر اعظم (ص) به تصویری از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مزین خواهد شد، اثری شاخص که با ابعاد گسترده و جانمایی ویژه، از مهمترین جلوههای بصری این مناسبت در حرم مطهر رضوی به شمار میرود.
مدیر تامین محتوای فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی گفت: دیوارنگاره جدید بابالجواد (ع) نیز در مرحله آمادهسازی قرار دارد و این اثر نیز منقش به تصویر رهبر شهید انقلاب خواهد بود.
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