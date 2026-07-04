تشییع پیکر مطهر امام شهید یک رسالت تاریخی است

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: بدرقه رهبری بی‌نظیر در جهان اسلام است که با الگوبرداری از ائمه اطهار (ع) و شاگردی امام خمینی (ره)، توانست با تقوا و شجاعتی بی‌همتا، سکان‌دار ایران بزرگ و جبهه مقاومت در سراسر جهان شود و جبهه کفر و استکبار جهانی را به زانو درآورد.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که «چرا باید برای بدرقه امام شهید برخاست؟» گفت: ما در صدد هستیم تا بهترین، عالمیانه‌ترین و جامع‌ترین رهبر تاریخ و حاکم مورد توجه بشریت را که از سلاله پیامبر و ائمه اطهار (ع) است، تکریم و تشییع کنیم. ایشان رهبری بودند که شیفته قرآن و اهل‌بیت (ع) بود و با تمسک به ثقلین (کتاب و عترت)، به فرمان پیامبر اعظم (ص) عمل کرد.

وی در ادامه با اشاره به وظایف مردم خراسان در برگزاری این مراسم بزرگ گفت: خوشبختانه تمامی بخش‌ها برای تکریم امام شهید بسیج شده‌اند. در حال حاضر ۱۶ کمیته مختلف با مسئولیت‌هایی نظیر اسکان، امنیت، رسانه و سایر نیازها تشکیل شده است تا بستر استقبال و مراسم بدرقه رهبر شهید ایران به بهترین نحو فراهم شود.

همتی‌فر همچنین افزود: مردم خراسان با تشییع این رهبر بزرگ، می‌خواهند حماسه‌ای تاریخی رقم بزنند؛ حماسه‌ای که یادآور شکوه تشییع امام رضا (ع) باشد. همان‌گونه که در آن دوران، مردان و زنان خراسان با زیبایی و شکوه، مراسم را برگزار کردند، در این تشییع نیز شاهد خلق یک تاریخ جدید خواهیم بود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ماندگاری اندیشه‌های رهبری، ویژگی‌های اخلاقی ایشان را عامل اصلی این پایداری دانست و افزود: شجاعت، تقوا، علم، سیاستمداری، قانون‌مندی و مهربانی با مردم، از ویژگی‌های برجستهشیفته قرآن و اهل‌بیت (ع) بود و با تمسک به ثقلین (کتاب و عترت)، به فرمان پیامبر اعظم (ص) عمل کرد.

وی در ادامه با اشاره به وظایف مردم خراسان در برگزاری این مراسم بزرگ گفت: خوشبختانه تمامی بخش‌ها برای تکریم امام شهید بسیج شده‌اند. در حال حاضر ۱۶ کمیته مختلف با مسئولیت‌هایی نظیر اسکان، امنیت، رسانه و سایر نیازها تشکیل شده است تا بستر استقبال و مراسم بدرقه رهبر شهید ایران به بهترین نحو فراهم گردد.

همتی‌فر همچنین افزود: مردم خراسان با تشییع این رهبر بزرگ، می‌خواهند حماسه‌ای تاریخی رقم بزنند؛ حماسه‌ای که یادآور شکوه تشییع امام رضا (ع) باشد. همان‌گونه که در آن دوران، مردان و زنان خراسان با زیبایی و شکوه، مراسم را برگزار کردند، در این تشییع نیز شاهد خلق یک تاریخ جدید خواهیم بود.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ماندگاری اندیشه‌های رهبری،ویژگی‌های اخلاقی ایشان را عامل اصلی این پایداری دانست و افزود: شجاعت، تقوا، علم، سیاستمداری، قانون‌مندی و مهربانی با مردم، از ویژگی‌های برجسته ایشان بود که مردم ایران و جهان را مجذوب خود کرد. تقاضای حضور مقامات بیش از ۱۰۰ کشور و عزاداری گسترده ملت‌های مسلمان طی ماه‌های اخیر، گواه ماندگاری اندیشه ایشان است. برای تداوم این مسیر، باید از تمامی ابزارهای علمی، فرهنگی و رسانه‌ای برای ترویج این منبع بزرگ اندیشه دینی استفاده کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم خراسان با برپایی موکب‌های فراوان، آماده پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع خواهند بود و تکریم و تعظیم ایشان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.