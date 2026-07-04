https://mehrnews.com/x3cv5Y ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ کد مطلب 6879059 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱ حرم امام رضا(ع) آماده وداع با امام شهید امت مشهد- حرم مطهر امام رضا(ع) این روزها آماده استقبال و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی است. دریافت 17 MB کد مطلب 6879059 کپی شد مطالب مرتبط چهار دیوارنگاره به مناسبت آیین تدفین رهبر شهید در حرم رضوی نصب شد عملیات جمع آوری نرده های مسیر خط یک BRT در خیابان امام رضا(ع) مشهد تشییع پیکر مطهر امام شهید یک رسالت تاریخی است مشهدالرضا(ع) در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی بازخوانی سفر رهبر شهید به دیار باکری؛ از استقبال باشکوه تا وداع تاریخی مشهد در آماده باش کامل برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید است اعزام ۵۰۰ نیروی خدمات شهری به مشهد برای مراسم تشییع رهبر شهید تمهیدات مجتمعهای میانراهی امام رضا (ع) برای عزاداران رهبر شهید برچسبها حرم امام رضا (ع) تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مشهد
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