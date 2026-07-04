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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

حرم امام رضا(ع) آماده وداع با امام شهید امت

حرم امام رضا(ع) آماده وداع با امام شهید امت

مشهد- حرم مطهر امام رضا(ع) این روزها آماده استقبال و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

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کد مطلب 6879059

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