بازخوانی سفر رهبر شهید به دیار باکری؛ از استقبال باشکوه تا وداع تاریخی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: مردم آذربایجان غربی این روزها تنها در سوگ یک رهبر ننشستهاند، آنان خاطره روزهایی را مرور میکنند که رهبر شهید انقلاب شهریور سال ۷۵ میهمان این دیار بود و از نزدیک با مردم سخن گفت، روزهایی که خیابان های ارومیه از جمعیت موج میزد و صدای شعارهای مردم، روایت دیگری از دلبستگی این استان به انقلاب اسلامی را ثبت میکرد.
اکنون سه دهه از آن سفر گذشته است، اما با برگزاری آیینهای تشییع و سوگواری، قابهای آن روزها بار دیگر جان گرفتهاند، استقبال دیروز و وداع امروز، دو تصویر از یک روایت مشترک هستند، روایتی که در حافظه جمعی مردم آذربایجانغربی ماندگار شده است.
شاید سال ها از آن سفر گذشته باشد، اما هنوز بسیاری از شهروندان آذربایجانغربی، روز استقبال را با جزئیات به یاد دارند، از ازدحام خیابانها گرفته تا اجتماع باشکوه مردم و سخنانی که بر وحدت، مقاومت و عزت این دیار تاکید داشت.
اکنون همان خیابانهایی که روزی با شعارهای خوشامد و پرچمهای رنگین آذین شده بود، میزبان پرچمهای عزا و مراسم سوگواری است.
مردم آذربایجانغربی، از ارومیه تا دورترین شهرهای مرزی، با حضور در آیینهای وداع، بار دیگر پیوند خود را با رهبر شهید انقلاب به نمایش گذاشته اند، برای بسیاری، این مراسم تنها یک تشییع نیست؛ مرور خاطره دیداری است که سالها پیش در همین دیار رقم خورده است.
از نخستین ساعات صبح، خیابانهای منتهی به محل استقبال مملو از جمعیت بود. صدای صلوات، پرچمهای ایران و تصاویر امام خمینی (ره)، فضای شهر را متفاوت کرده بود و ارومیه، یکی از پرشورترین روزهای تاریخ خود را تجربه میکرد.
شهریور ۱۳۷۵، ارومیه حال و هوایی متفاوت داشت، از روزها پیش از سفر، شهر برای میزبانی آماده شده بود و مردم از شهرستانهای مختلف، از خوی، سلماس، مهاباد، میاندوآب، نقده، شاهیندژ، سردشت، پیرانشهر، اشنویه، ماکو، چالدران و پلدشت راهی ارومیه شدند تا در استقبال از رهبر انقلاب حضور داشته باشند.
آذربایجان غربی، این روزها نهتنها رهبر شهید انقلاب را بدرقه میکند، بلکه برگی مهم از تاریخ معاصر خود را نیز ورق میزند؛ برگی که با استقبال آغاز شد، با سالها خاطره ادامه یافت و اکنون در آیین وداع مردم، معنایی عمیقتر پیدا کرده است
خیابان هایی که روزی با شاخههای گل و شعارهای خوشامد آراسته شده بود، امروز سیاهپوش عزاست، همان مردمی که برای استقبال آمده بودند، اکنون در مراسم سوگواری و تشییع، آخرین ادای احترام خود را به رهبر شهید انقلاب انجام میدهند.
برای بسیاری از مردم دیار شهیدان باکری، این وداع تنها بدرقه یک شخصیت سیاسی نیست؛ بدرقه کسی است که سالها پیش میهمان خانههای دل آنان شده بود و سخنانش هنوز در حافظه نسلهای مختلف استان باقی مانده است.
آذربایجان غربی دیاری که رهبر شهید آن را «سربلند و فداکار» خواند
در اجتماع بزرگ مردم، رهبر شهید انقلاب با نگاهی ویژه از آذربایجانغربی یاد کردند و این استان را «تاریخی، سربلند، خوشسابقه و فداکار» نامیدند.
ایشان با اشاره به نقش مردم استان در دفاع از انقلاب، مقابله با ناامنیهای سالهای نخست انقلاب و حضور در دفاع مقدس، از آذربایجانغربی به عنوان استانی یاد کردند که در حساسترین مقاطع، در کنار نظام و انقلاب ایستاده است.
بخش مهم دیگری از سخنان ایشان به وحدت اقوام و مذاهب اختصاص داشت؛ وحدتی که همواره از ویژگیهای شاخص این استان بوده و در سختترین شرایط، مانع از تحقق توطئههای دشمنان شده است.
برنامههای سفر تنها به اجتماع بزرگ مردم محدود نشد. دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، نشست با مسئولان، دیدار با بانوان و اقشار مختلف مردم، بخش دیگری از این سفر چندروزه بود.
در این دیدارها، رهبر شهید انقلاب بر توسعه متوازن استان، استفاده از ظرفیتهای مرزی، تقویت امنیت پایدار، توجه به کشاورزی، تجارت و نقش آذربایجان غربی در ارتباط با کشورهای همسایه تاکید کردند.
ورزشگاه تختی ارومیه؛ روایت یک دیدار بزرگ
اصلی ترین برنامه سفر، اجتماع بزرگ مردم در ورزشگاه تختی ارومیه بود، جایی که هزاران نفر از اقوام و مذاهب مختلف استان در کنار یکدیگر گرد آمدند.
رهبر شهید انقلاب در آغاز سخنان خود، با یادآوری سفر پیشین پس از جنگ تحمیلی، از آذربایجانغربی به عنوان «استان تاریخی، سربلند، خوشسابقه و فداکار» یاد کردند و این استان را نماد وفاداری، مقاومت و ایثار دانستند.
در این سخنرانی، بر چند محور اساسی از جمله نقش مردم مرزنشین در حفظ امنیت کشور، همزیستی مثال زدنی اقوام و مذاهب، ضرورت حفظ وحدت ملی، قدردانی از خانوادههای شهدا و ایثارگران و توجه به ظرفیتهای اقتصادی، کشاورزی و تجاری استان تاکید شد.
بخش دیگری از سخنان نیز به جایگاه راهبردی آذربایجان غربی در شمالغرب کشور اختصاص داشت، استانی که به واسطه هممرزی با چند کشور، علاوه بر اهمیت امنیتی، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه تجارت و ارتباطات منطقهای برخوردار است.
دیدار با بانوان؛ نگاهی به نقشآفرینی زنان
در ادامه برنامههای سفر، دیداری جداگانه با بانوان ارومیه برگزار شد، در این نشست، بر نقش زن مسلمان در تربیت نسل آینده، استحکام بنیان خانواده و حضور مؤثر بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تاکید شد.
استقبال گسترده بانوان از این برنامه، جلوه دیگری از همراهی اقشار مختلف مردم استان با این سفر بود و از مهمترین برنامههای فرهنگی آن به شمار میرفت.
سفر شهریور ۱۳۷۵، تنها یک برنامه تشریفاتی نبود؛ سفری بود که در آن از پیشینه تاریخی استان، نقش مردم در دفاع از کشور، ظرفیتهای توسعه و ضرورت همبستگی ملی سخن گفته شد. از همین رو، این سفر همچنان یکی از مهمترین برگهای تاریخ معاصر آذربایجانغربی به شمار میآید و در روایتهای محلی و آرشیوهای رسمی، جایگاه ویژهای دارد.
دیار باکری آماده بدرقه و وداع تاریخی با رهبر شهید
سالها از روزهایی که رهبر شهید انقلاب در میان استقبال گرم و پرشور مردم آذربایجانغربی قدم به این استان گذاشت میگذرد، خیابانهایی که روزی محل استقبال بود، امروز در سوگ فرو رفته و همان مردمی که با شور و اشتیاق به استقبال آمده بودند، اکنون برای بدرقه آخرین سفر او آماده میشوند.
آذربایجانغربی این روزها حال و هوایی متفاوت دارد. پرچمهای عزا بر فراز ادارات، مساجد و میادین شهرها برافراشته شده، مراسمهای بزرگداشت در نقاط مختلف استان برگزار میشود و کاروانهای مردمی برای حضور در آیین تشییع در حال ساماندهی هستند.
اگر آن روزها مردم از شهرها و روستاهای مختلف خود را به محل دیدار رسانده بودند تا از نزدیک با رهبر شهید دیدار کنند،اکنون همان استان، در فضایی آمیخته با اندوه، خود را برای وداع آماده میکند.
دستگاههای اجرایی، هیئتهای مذهبی، تشکلهای مردمی و اقشار مختلف جامعه با برنامهریزی برای حضور در مراسم تشییع، تلاش میکنند سهم خود را در بدرقه مردی ایفا کنند که سالها در مسیر خدمت و دفاع از آرمانهای انقلاب گام برداشت.
در شهرهای مختلف استان نیز آیینهای سوگواری، محافل قرائت قرآن، مراسم بزرگداشت و برنامههای فرهنگی در حال برگزاری است. سیاهپوش شدن معابر، نصب پرچمهای عزا و حضور پررنگ مردم در این برنامهها، نشان میدهد آذربایجانغربی این وداع را تنها یک مراسم رسمی نمیداند، بلکه آن را ادای احترام به سالها مجاهدت و خدمت میشمارد.
آذربایجانغربی بار دیگر در آستانه حضوری تاریخی قرار گرفته است؛ حضوری که از جنس وفاداری، قدردانی و همراهی است و نشان میدهد پیوند مردم این دیار با خادمان انقلاب، با گذر زمان نهتنها کمتر نشده است.
سرزمین اقوام و ادیان و وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب
آذربایجان غربی، دیاری که نام آن با ایثار، مقاومت و حماسه گره خورده است، حال و هوای این روزها تنها روایت یک سوگواری نیست، روایت مردمی است که در بزنگاههای تاریخ، همواره کنار انقلاب و آرمانهای آن ایستادهاند و امروز نیز با همان روحیه، خود را برای بدرقه رهبر شهید انقلاب آماده میکنند.
از ارومیه تا خوی، از میاندوآب تا مهاباد، از سلماس تا پیرانشهر، پرچمهای عزا برافراشته شده، برنامه های سوگواری در حال برگزاری است و نهادهای مختلف با همکاری هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی، مقدمات برگزاری آیینهای باشکوه تشییع و بزرگداشت را فراهم کردهاند.
دیار باکری بار دیگر در آستانه خلق صحنهای از همدلی و وفاداری قرار گرفته است؛ صحنهای که در آن، حضور مردم تنها ادای احترام به یک شخصیت نیست، بلکه تجدید عهدی با راهی است که به باور آنان، با شهادت پایان نمییابد و در امتداد آرمانهای انقلاب اسلامی است.
فضای استان تنها رنگ اندوه ندارد؛ در کنار سوگ، نشانههای وحدت و همبستگی نیز به چشم میآید. دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی، هر یک در تدارک برگزاری مراسمی هستند که انتظار میرود با حضور گسترده مردم همراه باشد؛ حضوری که از نگاه بسیاری، ادامه همان پیوند دیرینه مردم این خطه با آرمانهای انقلاب اسلامی است.
اکنون دیار باکری در آستانه وداعی بزرگ ایستاده است؛ وداعی که قرار است در قاب حضور مردم، بار دیگر تصویری از همدلی، وفاداری و قدرشناسی را به نمایش بگذارد و برگ دیگری بر روایت تاریخی بیافزاید.
۳۰ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی در آیین وداع با رهبر شهید شرکت می کنند
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اهمیت این مراسم در شرایط حساس کنونی، گفت: این رویداد بزرگ، جلوهای از همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و امام شهید است و حضور باشکوه مردم، توطئههای دشمن را خنثی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت می کنند، اظهار کرد: از این تعداد ۵ الی ۶ هزار نفر به صورت کاروان اعزام شده و مابقی به صورت خودجوش با وسایل نقلیه شخصی و عمومی شرکت می کنند.
مقابلی با اشاره به تشکیل ۸ کمیته تشییع رهبر شهید انقلاب در استان عنوان کرد: ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از استان برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم تشییع آماده سازی شده است.
وی با اشاره به ضرورت فراهمسازی زمینه حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: ستادهای شهرستانی با برنامهریزی و نظارت دقیق، بستر لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، علاقهمندان و دلدادگان به آرمانهای انقلاب را فراهم کنند تا شاهد حضور پرشور و گسترده مردم استان در مراسم تشییع باشیم.
تمهیدات لازم برای اعزام و خدمات رسانی به شرکت کنندگان اندیشیده شده است
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام، خدماترسانی و رفاه زائران و شرکتکنندگان پیشبینی شده و تلاش شده است امکانات مورد نیاز به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
به گفته وی، امکانات لازم برای اسکان علاقهمندان نیز فراهم شده و ستادهای شهرستانی در سراسر استان با هدف هماهنگی و تسهیل حضور مردم در این مراسم تشکیل شدهاند.
معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجانغربی زمان حرکت کاروانهای مردمی را ۱۳ تیر و زمان بازگشت آنان را ۱۶ تیر اعلام کرد و اظهار کرد: مردم همواره یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشور بودهاند و حضور آنان در صحنههای مختلف، از جمله مراسم تشییع رهبر شهید، بیانگر همبستگی ملی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می شود
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: همچنین در ارومیه نیز روز دوشنبه همزمان با روز تشییع آیین ویژه ای در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می شود.
مقابلی خاطرنشان کرد: در این مراسم بعد از تجمع مردم ارومیه در میدان ولایت فقیه به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت کرده و در آیین شرکت می کنند.
وی اضافه کرد: در سطح شهرها و نیز ارومیه مراسم و آیین هایی برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب نیز برگزار می شود.
آذربایجان غربی دوشنبه به دلیل تشییع رهبر تعطیل است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با تشریح نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: روز دوشنبه هفته جاری ادارات استان تعطیل خواهد بود.
خضر کاک درویشی اظهار کرد: طبق بخشنامه معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص ضرورت فراهم کردن شرایط لازم برای حضور گسترده مردم و کارمندان دستگاههای اجرایی و تسهیل امور مرتبط با رفتوآمد زائران و مشتاقان حضور در مراسمهای وداع و تشییع پیکر مطهر قائد و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اقدامات لازم در این خصوص در استان صورت گرفته است.
وی افزود: همه دستگاههای اجرایی، ادارات، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، شهرداریها، بانکها و بیمهها در روز دوشنبه ۱۵ تیر تعطیل خواهد بود.
درویشی اضافه کرد: مراکز درمانی و بهداشتی، امدادی، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و سایر واحدهای ارائهدهنده خدمات ضروری از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مکلف است به منظور جلوگیری از اختلال در امور بانکی مردم، تدابیر لازم را جهت ارائه مناسب خدمات بانکی اتخاذ کند.
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